Что будет, если питаться только мясом: преимущества и недостатки диеты

Карнивор-диета – это экстремальная форма низкоуглеводной диеты, которая фокусируется на употреблении мяса или продуктов животного происхождения. Если коротко, то это не самая лучшая модель питания.

Диета плотоядных животных, или диета хищников, может показаться отличным вариантом для тех, кто настолько любит мясо, что ест его при каждом приеме пищи.

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Хотя мясная диета стала популярной недавно, ученые интересовались низкоуглеводным способом питания в течение сотен лет. Диета, которую мы знаем сегодня, была популяризирована Шоном Бейкером – доктором медицины, написавшим книгу "Диета мясоядных животных" в 2018 году, после того, как обнаружил, что рацион на основе мяса полезен для его здоровья.

Возможны (но недоказанные!) преимущества мясной диеты

Поклонники диеты заявляют о различных преимуществах для здоровья, но важно учитывать разные точки зрения и научные данные. Среди возможных преимуществ:

Хорошее пищеварение. Некоторые люди сообщают об улучшении пищеварения и облегчении проблем с желудком при соблюдении этой диеты.

Уменьшение воспаления. Отказ от некоторых продуктов, таких как зерновые и обработанные, может привести к уменьшению воспаления в организме.

Стабилизированный уровень энергии. Поклонники диеты утверждают, что она может обеспечить устойчивую энергию в течение дня.

Улучшение настроения. Люди сообщают об улучшении настроения и ясности ума при соблюдении этой диеты.

В настоящее время существует ограниченное количество исследований, изучающих пользу для здоровья от соблюдения карнивор-диеты.

Риски и побочные эффекты мясной

Диета хищников по сути своей чрезвычайно ограничительна. Когда человек исключает из собственного рациона целые группы товаров, непременно будут последствия.

Как минимум в таком рационе очень мало клетчатки, что может вызвать частые запоры. Также подобные ограничительные диеты связывают с повышенным риском ряда заболеваний, включая рак и заболевания сердца, а также с общим риском смертности.

Если у человека есть хронические заболевания, такие как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе, ему точно не стоит пробовать такую диету. При проблемах с пищеварением карнивор-диета может усугубить ситуацию.

Диета плотоядная богата насыщенными жирами, которые могут вызвать повышение уровня ЛПНП, или плохого холестерина, и повысить риск сердечных заболеваний.

Высокое потребление красного и переработанного мяса связывают с повышенным риском ряда заболеваний, включая колоректальный рак, рак молочной железы, рак толстой кишки и болезни сердца. А диета с высоким содержанием натрия может вызвать проблемы с почками и высокое кровяное давление.

Еще одна проблема связана с влиянием на окружающую среду диеты с высоким содержанием красного мяса и других продуктов животного происхождения. Производство красного мяса вносит значительный вклад в выбросы парниковых газов и влияет на глобальное потепление и изменение климата.

Напоминаем! Лучшая диета – это сбалансированное питание, включающее разнообразные продукты из разных пищевых групп, богатые питательными веществами.