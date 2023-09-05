Що буде, якщо харчуватися лише м'ясом: переваги та недоліки дієти карнівор

Карнівор-дієта – це екстремальна форма низьковуглеводної дієти, яка фокусується на вживанні виключно м'яса або продуктів тваринного походження. Якщо коротко, то це не найкраща модель харчування.

Дієта м'ясоїдних тварин, або дієта хижаків, може здатися чудовим варіантом для тих, хто настільки любить м'ясо, що їсть його при кожному прийомі їжі.

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Хоча дієта м'ясоїдних стала популярною нещодавно, вчені цікавилися низьковуглеводним способом харчування протягом сотень років. Дієта, яку ми знаємо сьогодні, була популяризована Шоном Бейкером – доктором медицини, який написав книгу "Дієта м'ясоїдних тварин" у 2018 році, після того, як виявив, що раціон на основі м'яса корисний для його здоров'я.

Можливі (але недоведені!) переваги м'ясної дієти

Прихильники дієти заявляють про різні переваги для здоров'я, але важливо враховувати різні точки зору та наукові дані. Серед можливих переваг:

Хороше травлення. Деякі люди повідомляють про поліпшення травлення та полегшення проблем зі шлунком при дотриманні цієї дієти.

Зменшення запалення. Відмова від певних продуктів, таких як зернові та оброблені, може призвести до зменшення запалення в організмі.

Стабілізований рівень енергії. Прихильники дієти стверджують, що вона може забезпечити стійку енергію протягом дня.

Поліпшення настрою. Люди повідомляють про покращення настрою та ясності розуму при дотриманні цієї дієти.

Нині існує обмежена кількість досліджень, які вивчають користь для здоров'я від дотримання карнівор-дієти.

Ризики та побічні ефекти м'ясної

Дієта хижаків за своєю суттю надзвичайно обмежувальна. Коли людина виключає з власного раціону цілі групи продуктів, обов'язково будуть наслідки.

Як мінімум у такому раціоні дуже мало клітковини, що може спричинити часті запори. Також подібні обмежувальні дієти пов'язують із підвищеним ризиком низки захворювань, включаючи рак та хвороби серця, а також із загальним ризиком смертності.

Якщо людина має хронічні захворювання, такі як високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину, серцево-судинні захворювання в анамнезі, йому точно не варто пробувати таку дієту. При проблемах із травленням карнівор-дієта може погіршити ситуацію.

Дієта м'ясоїдних багата насиченими жирами, які можуть викликати підвищення рівня ЛПНГ, або поганого холестерину, і підвищити ризик серцевих захворювань.

Високе споживання червоного та переробленого м'яса пов'язують із підвищеним ризиком низки захворювань, включаючи колоректальний рак, рак молочної залози, рак товстої кишки та хвороби серця. А дієта з високим вмістом натрію може спричинити проблеми з нирками та високий кров'яний тиск.

Ще одна проблема пов'язана з впливом на довкілля дієти з високим вмістом червоного м'яса та інших продуктів тваринного походження. Виробництво червоного м'яса робить значний внесок у викиди парникових газів і впливає на глобальне потепління та зміну клімату.

Нагадуємо! Найкраща дієта – це збалансоване харчування, яке включає різноманітні продукти з різних харчових груп, багаті на поживні речовини.