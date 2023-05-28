Почему возникает диарея во время стресса
Источник:Harvard Health
Желудочно-кишечный тракт чувствителен к эмоциям. Гнев, тревога, уныние, восторг – все эти (и другие) чувства могут повлиять на настроение кишечника.
Связь между кишечником и мозгом
Между кишечником и мозгом много общих нервных связей. В общем эти два органа – "самые нервные" в организме, больше так много нервных волокон нет нигде. Кишечник даже называют вторым мозгом.
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Когда человек попадает в опасную ситуацию, пищеварение может совсем остановиться, чтобы организм мог направить всю свою внутреннюю энергию на встречу с предполагаемой угрозой.
Менее сильный стресс замедляет пищеварение у некоторых людей, тогда возникает вздутие живота, боль и запор. В других волнениях ускоряет пищеварительные процессы. Некоторые вообще теряют аппетит. Кроме того, стресс может вызвать болезненные мышечные спазмы в кишечнике и повлиять на усвоение питательных веществ. Поэтому производство газов может увеличиться.
Даже споры за обеденным столом плохо сказываются на пищеварении, поскольку раздражение отвлекает вас от еды. Куда полезнее есть в спокойной обстановке.
Все из-за гормонов стресса – адреналина и кортизола: организм выделяет их при сильном волнении и они попадают в пищеварительный тракт, мешая обычным здоровым процессам.
Что можно сделать
Большинство негативных симптомов пройдут, как только вы успокоитесь. Стресс – это нормальная часть жизни, и избежать ее невозможно. Но им можно научиться управлять, чтобы снизить его влияние на желудок и кишечник. Вот четыре совета, которые помогут вам прийти в норму.
- Делайте короткие перерывы и дышите. Каждые несколько часов прекращайте делать то, что вы делаете и в течение минуты дышите медленно, спокойно и глубоко. Вы будете поражены результатами. Дыхание должно быть очень медленным, тихим и носовым.
- Говорите "нет". Попытка сделать все и всем угодить – рецепт стресса. Знайте свои границы, и когда вы уже на грани, не принимайте дополнительных обязательств.
- Физическая активность – отличный способ снизить стресс, даже если она длится всего пятнадцать минут в день.
- Обратитесь к терапевту, специализирующемуся на лечении тревожных состояний. Часто бывает слишком сложно справиться с хроническим беспокойством самостоятельно.