Почему возникает диарея во время стресса

Желудочно-кишечный тракт чувствителен к эмоциям. Гнев, тревога, уныние, восторг – все эти (и другие) чувства могут повлиять на настроение кишечника.

Связь между кишечником и мозгом

Между кишечником и мозгом много общих нервных связей. В общем эти два органа – "самые нервные" в организме, больше так много нервных волокон нет нигде. Кишечник даже называют вторым мозгом.

Также на тему Как питаться, если часто возникают запоры

Когда человек попадает в опасную ситуацию, пищеварение может совсем остановиться, чтобы организм мог направить всю свою внутреннюю энергию на встречу с предполагаемой угрозой. Менее сильный стресс замедляет пищеварение у некоторых людей, тогда возникает вздутие живота, боль и запор. В других волнениях ускоряет пищеварительные процессы. Некоторые вообще теряют аппетит. Кроме того, стресс может вызвать болезненные мышечные спазмы в кишечнике и повлиять на усвоение питательных веществ. Поэтому производство газов может увеличиться. Даже споры за обеденным столом плохо сказываются на пищеварении, поскольку раздражение отвлекает вас от еды. Куда полезнее есть в спокойной обстановке. Все из-за гормонов стресса – адреналина и кортизола: организм выделяет их при сильном волнении и они попадают в пищеварительный тракт, мешая обычным здоровым процессам.

Что можно сделать

Большинство негативных симптомов пройдут, как только вы успокоитесь. Стресс – это нормальная часть жизни, и избежать ее невозможно. Но им можно научиться управлять, чтобы снизить его влияние на желудок и кишечник. Вот четыре совета, которые помогут вам прийти в норму.