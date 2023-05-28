Чому виникає діарея під час стресу
Джерело:Harvard Health
Шлунково-кишковий тракт чутливий до емоцій. Гнів, тривога, смуток, захоплення – всі ці (та інші) почуття можуть вплинути на настрій кишечника.
Зв'язок між кишечником та мозком
Між кишечником і мозком багато загальних нервових зв'язків. Загалом ці два органи – "найнервовіші" в організмі, більше так багато нервових волокон немає ніде. Кишечник навіть називають другим мозком.
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Коли людина потрапляє в небезпечну ситуацію, травлення може зовсім зупинитися, щоб організм міг спрямувати всю свою внутрішню енергію на зустріч із передбачуваною загрозою.
Менш сильний стрес уповільнює травлення у деяких людей, і тоді виникає здуття живота, біль та закреп. В інших хвилювання прискорює травні процеси. Дехто взагалі втрачає апетит. Крім того, стрес може спричинити болючі м'язові спазми в кишечнику та вплинути на засвоєння поживних речовин. Тому виробництво газів може збільшитися.
Навіть суперечки за обіднім столом погано позначаються на травленні, оскільки роздратування відволікає вас від їжі. Куди корисніше їсти в спокійній обстановці.
Все через гормони стресу – адреналіну і кортизолу: організм виділяє їх при сильному хвилюванні і вони потрапляють у травний тракт, заважаючи звичайним здоровим процесам.
Що можна зробити
Більшість негативних симптомів пройдуть, як тільки ви заспокоїтеся. Стрес – це нормальна частина життя, і уникнути його неможливо. Але ним можна навчитися керувати, щоб зменшити його вплив на шлунок та кишечник. Ось чотири поради, які допоможуть вам прийти в норму.
- Робіть короткі перерви та дихайте. Кожні кілька годин припиняйте робити те, що ви робите, і протягом хвилини дихайте повільно, спокійно і глибоко. Ви будете вражені результатами. Дихання має бути дуже повільним, тихим та носовим.
- Говоріть "ні". Спроба зробити все і всім догодити – рецепт стресу. Знайте свої межі, і коли ви вже на межі, не беріть додаткових зобов'язань.
- Фізична активність – відмінний спосіб зменшити стрес, навіть якщо вона триває лише п'ятнадцять хвилин на день.
- Зверніться до терапевта, який спеціалізується на лікуванні тривожних станів. Часто буває надто складно впоратися із хронічним занепокоєнням самостійно.