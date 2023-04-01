Смогли диагностировать болезнь Альцгеймера по глазам

Болезнь Альцгеймера обычно диагностируется с помощью МРТ. Однако ученые обнаружили, что глаз может обнаруживать ранние признаки этой распространенной формы деменции задолго до того, как симптомы станут очевидными.

Новое исследование болезни Альцгеймера

Ученые из Медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе изучили глаза и ткани мозга 86 умерших людей с диагностированными когнитивными нарушениями. Исследователи также сравнили образцы людей с нормальной когнитивной функцией с теми, кто имел симптомы на ранней стадии, и с теми, кто имел позднюю стадию болезни Альцгеймера.

Также на тему: Назвали вид спорта, связанный с большим риском деменции

Исследователи обнаружили, что сетчатка пациентов с легкими когнитивными нарушениями и болезнью Альцгеймера имела избыточное количество амилоида бета 42, белка, который образует бляшки, которые накапливаются в мозге людей с болезнью Альцгеймера.

По глазам можно диагностировать деменцию

Кроме того, сетчатка содержала клетки, называемые микроглией, также связанные с прогрессированием заболевания.

Мы обнаружили накопление высокотоксичных белков в сетчатке глаза пациентов с болезнью Альцгеймера и легкими когнитивными нарушениями, что приводит к серьезной дегенерации клеток.

– сказала автор исследования Майя Коронио-Хамауи.

Изменения также были обнаружены у пациентов, у которых не наблюдалось ухудшения когнитивных функций или были только очень легкие признаки, что указывает на то, что тесты на сетчатке могут помочь в ранней диагностике.

Поэтому, по словам авторов исследования, их результаты могут помочь разработать методы визуализации, которые позволят диагностировать болезнь Альцгеймера еще раньше и точнее, а также следить за ее развитием неинвазивно, лишь исследуя глаза пациента.