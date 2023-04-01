Змогли діагностувати хворобу Альцгеймера за очима

Хвороба Альцгеймера зазвичай діагностується за допомогою МРТ. Проте вчені виявили, що людське око може виявляти ранні ознаки цієї поширеної форми деменції задовго до того, як симптоми стануть очевидними.

Нове дослідження хвороби Альцгеймера

Вчені з Медичного центру Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі вивчили очі та тканини мозку 86 померлих людей із діагностованими когнітивними порушеннями. Дослідники також порівняли зразки людей з нормальною когнітивною функцією з тими, хто мав симптоми на ранній стадії, і з тими, хто мав пізню стадію хвороби Альцгеймера.

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Дослідники виявили, що сітківка пацієнтів з легкими когнітивними порушеннями та хворобою Альцгеймера мала надлишкову кількість амілоїду бета 42, білка, який утворює "бляшки", які накопичуються в мозку людей з хворобою Альцгеймера.

За очима можна діагностувати деменцію

Крім того, сітківка містила клітини, які називаються мікроглією, які також пов’язані з прогресуванням захворювання.

Ми виявили накопичення високотоксичних білків у сітківці ока пацієнтів із хворобою Альцгеймера та легкими когнітивними порушеннями, що спричиняє серйозну дегенерацію клітин,

– сказала автор дослідження Майя Короніо-Хамауї.

Зміни також були виявлені у пацієнтів, у яких не спостерігалося погіршення когнітивних функцій або були лише дуже легкі ознаки, що вказує на те, що тести на сітківці можуть допомогти у ранній діагностиці.

Тому за словами авторів дослідження, їхні результати можуть допомогти розробити методи візуалізації, які дозволять діагностувати хворобу Альцгеймера ще раніше і точніше, а також стежити за її розвитком неінвазивно, лише досліджуючи очі пацієнта.