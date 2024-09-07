У людей с диабетом быстро стареет мозг, но на это можно повлиять

Ученые обнаружили связь между ускоренным процессом старения мозга и наличием диабета второго типа и состояния, известного как преддиабет. Однако обнадеживающим является тот факт, что соблюдение здорового образа жизни может замедлить этот процесс.

Это показали недавно опубликованные результаты исследования, проведенного учеными из Каролинского института в Швеции.

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Новое исследование диабета

Известно, что диабет второго типа увеличивает риск развития деменции, но до сих пор было неясно, как именно он влияет на процесс старения мозга у людей, которые не страдают деменцией. Используя МРТ-сканирование головного мозга, исследователи обнаружили, что оба состояния ассоциируются с более быстрым старением мозга.

В рамках исследования были проанализированы данные более 31 тысячи человек в возрасте от 40 до 70 лет. С помощью алгоритмов машинного обучения ученые оценили "возраст" мозга участников и сравнили его с их реальным возрастом.

Диабет ускоряет старение мозга

Установлено, что у людей с преддиабетом и диабетом возраст мозга был старше на 0,5 и 2,3 года соответственно по сравнению с их фактическим возрастом. У тех, кто имел плохо контролируемый диабет, разница могла достигать более 4 лет.

Также было отмечено, что разрыв между возрастом мозга и реальным возрастом увеличивался со временем у пациентов с диабетом. Однако у людей, которые ведут активный образ жизни, которые не курят и не употребляют алкоголя, эти ассоциации ослабевали.

Эбигейл Дав, аспирантка кафедры нейробиологии Каролинского института и ведущий автор исследования, отметила, что мозг, который выглядит старше своего хронологического возраста, может указывать на отклонения в процессе старения и служить предвестником деменции. Она отметила, что соблюдение здорового образа жизни может помочь улучшить состояние мозга у людей с диабетом.