У людей з діабетом швидко старіє мозок, але на це можна вплинути

Вчені виявили зв'язок між прискореним процесом старіння мозку та наявністю діабету другого типу та стану, відомого як переддіабет. Однак обнадійливим є той факт, що дотримання здорового способу життя може сповільнити цей процес.

Це показали нещодавно опубліковані результати дослідження, проведеного вченими з Каролінського інституту у Швеції.

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Нове дослідження діабету

Відомо, що діабет другого типу збільшує ризик розвитку деменції, але досі було неясно, як саме він впливає на процес старіння мозку у людей, які не страждають на деменцію. Використовуючи МРТ-сканування головного мозку, дослідники виявили, що обидва стани асоціюються зі швидшим старінням мозку.

В рамках дослідження було проаналізовано дані понад 31 тисячу осіб віком від 40 до 70 років. За допомогою алгоритмів машинного навчання вчені оцінили "вік" мозку учасників та порівняли його з їхнім реальним віком.

Діабет прискорює старіння мозку

Встановлено, що у людей з переддіабетом та діабетом вік мозку був старшим на 0,5 та 2,3 року відповідно в порівнянні з їхнім фактичним віком. У тих, хто мав погано контрольований діабет, різниця могла досягати понад 4 роки.

Також було відмічено, що розрив між віком мозку та реальним віком збільшувався згодом у пацієнтів з діабетом. Однак у людей, які ведуть активний спосіб життя, які не курять і не вживають алкоголю, ці асоціації є слабшали.

Ебігейл Дав, аспірантка кафедри нейробіології Каролінського інституту та провідний автор дослідження, зазначила, що мозок, який виглядає старшим за свій хронологічний вік, може вказувати на відхилення в процесі старіння і служити провісником деменції. Вона наголосила, що дотримання здорового способу життя може допомогти покращити стан мозку у людей із діабетом.