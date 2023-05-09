Какая физическая активность подойдет вам, если у вас диабет, а какая категорически запрещена

Умеренная физические активность – часть комплексного лечения диабета. Спорт оказывает положительное влияние на чувствительность к инсулину. Следовательно, если у вас диабет – спорт должен быть в вашей жизни.

Физические нагрузки помогают поддерживать оптимальную массу тела, оказывают положительное влияние на нормализацию липидного профиля, гликемического уровня, чувствительности тканей к инсулину, а также улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказала, как правильно заниматься спортом, если у вас диабет.

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Спорт и диабет

Регулярная физическая активность в умеренном темпе оказывает положительное влияние на всех – как на здоровых людей, так и на больных сахарным диабетом. Конечно, спорт – не панацея, но адекватная физическая нагрузка – это важный фактор в терапии и профилактике многих заболеваний, в частности сахарного диабета.

Доказано, что занятие спортом по крайней мере один раз в неделю снижает риск развития диабета 2 типа. А увеличение расхода энергии во время тренировки на 500 килокалорий, как 40-минутный бег или 1,5-часовая прогулка – способны снизить вероятность развития инсулиннезависимого диабета на 6%.

Между тем спорт позволяет поддерживать нормальную массу тела или даже снизить ее, что имеет большое значение во избежании развития сахарного диабета, особенно второго типа.

Регулярные физические нагрузки снижают инсулинорезистентность тканей, следовательно, клетки нашего организма становятся более восприимчивыми к инсулину,

– отметила врач.

Это положительно влияет на снижение уровня глюкозы в крови и дает возможность снижать дозы сахароснижающих препаратов. или количество единиц инсулина, вводимых при терапии сахарного диабета.

Как физическая активность влияет на организм человека, имеющего сахарный диабет II типа:

снижает риск опасно низкого уровня сахара в крови по сравнению с диабетом 1 типа;

улучшает кровообращение;

снижает массу тела; и является профилактикой ожирения;

нормализует уровень глюкозы в крови;

повышает эффективность дыхательной системы.

Оптимальные виды активности

Наиболее безопасными видами физической активности для больных сахарным диабетом являются упражнения умеренной интенсивности: бег трусцой, плавание, езда на велосипеде, скандинавская ходьба.

Противопоказания: какой спорт вам не друг

При диабете исключаются любые силовые упражнения.

Отложить спорт следует, если уровень глюкозы в крови перед едой – выше 7,77 ммоль/л и после еды – 12,2 ммоль/л с сопутствующей глюкозурией (т.е. определением глюкозы в моче) свыше 30,0 г или с наличием ацетона.



Диабетикам следует учитывать, когда занятие спортом лучше пропустить /Фото Unsplash

Кроме того, физическая активность не рекомендуется, если уровень сахара в крови менее 6 ммоль/л.

Здесь врачи советуют сначала улучшить состояние здоровья с помощью рекомендуемой диеты и инсулинотерапии. Также следует учесть наличие сопутствующих заболеваний, при которых спорт может быть противопоказан.