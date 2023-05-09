Яка фізична активність підійде вам, якщо у вас діабет, а яка категорично заборонена

Помірна фізичні активність – частина комплексного лікування діабету. Спорт позитивно впливає на чутливість до інсуліну. Відтак, якщо ви маєте діабет – спорт повинен бути у вашому житті.

Фізичні навантаження допомагають підтримувати оптимальну масу тіла, позитивно впливають на нормалізацію ліпідного профілю, глікемічного рівня, чутливості тканин до інсуліну, а також покращують роботу серцево-судинної системи. Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповіла, як правильно займатися спортом, якщо у вас діабет.

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Спорт та діабет

Регулярна фізична активність в помірному темпі позитивно впливає на всіх – як на здорових людей, так і на хворих на цукровий діабет. Звісно, спорт – не панацея, але адекватне фізичне навантаження – це важливий фактор у терапії та профілактики багатьох захворювань, зокрема цукрового діабету.

Доведено, що заняття спортом принаймні один раз на тиждень – знижує ризик розвитку діабету 2 типу. А збільшення витрати енергії під час тренування на 500 кілокалорій, як от 40-хвилинний біг або 1,5-годинна прогулянка – здатні знизити ймовірність розвитку інсулінонезалежного діабету на 6%.

Поміж тим, спорт дозволяє підтримувати нормальну масу тіла або навіть знизити її, що має велике значення у запобіганні розвитку цукрового діабету, особливо другого типу.

Регулярні фізичні навантаження знижують інсулінорезистентність тканин, отже, клітини нашого організму стають сприйнятливішими до інсуліну,

– зазначила лікарка.

Це позитивно впливає на зниження рівня глюкози в крові та дає можливість зменшувати дози цукрознижувальних препаратів або кількість одиниць інсуліну, що вводяться за терапії цукрового діабету.

Як фізична активність впливає на організм людини, яка має цукровий діабет II типу:

знижує ризик небезпечно низького рівня цукру у крові порівняно з діабетом 1 типу;

покращує кровообіг;

знижує масу тіла; та є профілактикою ожиріння;

нормалізує рівень глюкози у крові;

підвищує ефективність дихальної системи.

Оптимальні види активності

Найбільш безпечними видами фізичної активності для хворих на цукровий діабет є вправи помірної інтенсивності: біг підтюпцем, плавання, їзда на велосипеді, скандинавська ходьба.

Протипоказання: який спорт вам не друг

За діабету виключаються будь-які силові вправи.

Відкласти спорт слід, якщо рівень глюкози в крові перед прийомом їжі – вище 7,77 ммоль/л та після їжі – 12,2 ммоль/л із супутньою глюкозурією (тобто визначенням глюкози у сечі) понад 30,0 г або з наявністю ацетону.



Діабетиком варто враховувати, коли заняття спортом таки краще пропустити /Фото Unsplash

Крім того, фізична активність не рекомендується, якщо рівень цукру в крові менш як 6 ммоль/л.

Тут лікарі радять спершу покращити стан здоров'я за допомогою рекомендованої дієти та інсулінотерапії. Також варто врахувати наявність супутніх захворювань, при яких спорт може бути протипоказаний.