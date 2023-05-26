На Львовщине 7-летняя девочка после воспаления уха впала в кому

Во Львове врачи спасли 7-летнюю девочку, которая после воспаления уха впала в кому. Воспаление уха спровоцировало тяжелые осложнения: навоз из уха ребенка пошел в мозг и вызвал менингит.

Угроза жизни девочки была очень велика. Врачи львовской областной детской больницы "Охматдет" смогли стабилизировать состояние ребенка.

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Это было очень быстрое осложнение от отита. Навоз из уха пошел в мозг. Ребенок потерял сознание, начались судороги. Дальше – запятая. Родители быстро обратились в больницу, ребенка сразу госпитализировали в реанимацию в Дрогобыче,

– рассказал руководитель клиники детской оториноларингологии больницы Федор Юрочко.

Через несколько дней девочку перевезли во Львов, в реанимацию "Охматдета", где команда реаниматологов стабилизировала состояние ребенка.



Врачи смогли спасти ребенка от тяжелых последствий воспаления уха / Фото "Охматдета"

Отоларингологи прооперировали ребенка, выполнив антромастоидотомию (расчистили все воспалительные и гнойно измененные мягкие ткани и костные структуры мозга).

По словам Федора Юрочка, первичный очаг инфекции в ухе был устранен. Ребенок быстро начал поправляться. Буквально через несколько дней девочку перевели из реанимации в ЛОР-отделение.



Операцию проводили медики львовского детского "Охматдета" / Фото с фейсбук-страницы больницы

С девочкой уже приступили к ранней реабилитации. Сейчас она находится под наблюдением ЛОРов, так что еще некоторое время проведет в больнице.