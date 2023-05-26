На Львівщині 7-річна дівчинка після запалення вуха впала в кому
Джерело:"Охматдит"
У Львові лікарі врятували 7-річну дівчинку, яка після запалення вуха впала в кому. Запалення вуха спровокувало важкі ускладнення: гній з вуха дитини пішов у мозок та викликав менінгіт.
Загроза для життя дівчинки була дуже велика. Лікарі львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит" змогли стабілізувати стан дитини.
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Це було дуже стрімке ускладнення від отиту. Гній з вуха пішов у мозок. Дитина знепритомніла, почалися судоми. Далі – кома. Батьки швидко звернулися до лікарні, дитину відразу госпіталізували до реанімації у Дрогобичі,
– розповів керівник клініки дитячої оториноларингології лікарні Федір Юрочко.
За декілька днів дівчинку перевезли до Львова, в реанімацію "Охматдиту", де команда реаніматологів стабілізувала стан дитини.
Лікарі змогли врятувати дитину від тяжких наслідків запалення вуха / Фото "Охматдиту"
Отоларингологи прооперували дитину, виконавши антромастоїдотомію (розчистили всі запальні і гнійнозмінені м'які тканини і кісткові структури мозку).
За словами Федора Юрочка, первинне вогнище інфекції у вусі було усунуто. Дитина швидко почала одужувати. Буквально за декілька днів дівчинку перевели із реанімації у ЛОР-відділення.
Операцію проводили медики львівського дитячого "Охматдиту" / Фото з фейсбук-сторінки лікарні
З дівчинкою вже розпочали ранню реабілітацію. Наразі вона перебуває під спостереженням ЛОРів, тож ще якийсь час проведе у лікарні.