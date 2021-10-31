Дети задыхаются: на Буковине критическая ситуация с COVID-19, реанимации заполнены на 100%

В Черновицкой области усложняется эпидемическая ситуация. Реанимации в больницах заполнены на 100%. Также в области возросло количество случаев заболевания среди детей.

Таким образом, в реанимациях области уже нет мест для больных коронавирусом. В то же время в городских больницах Черновцов ситуация катастрофическая. К примеру, в больнице №4 полная загруженность всех отделов.

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Высокая заболеваемость среди детей

На заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям заместитель председателя ОГА Наталья Гусак заявила, что терапевтические отделения городских больниц забиты детьми с пневмониями. По словам чиновницы, маленьким больным даже не делают ПЦР-тестов, поэтому она просит принять надлежащие меры. В частности, уже 1 ноября сделать тесты всем пациентам и персоналу больниц. Об этом сообщает издание "Молодой буковинец".

Причиной обострения эпидемической ситуации Наталья Гусак считает безответственность некоторых общин, которые пренебрегли рекомендациями относительно досрочных каникул для школьников. Чиновница объяснила, что такой шаг должен предотвратить распространение коронавируса, поскольку дети его переносят легче, но их бабушки и дедушки – не всегда.

У нас был высокий уровень смертности. Мы рекомендовали пойти на каникулы школам неделей раньше. И это могло бы спасти хотя бы 2-3 буковинца, которым бы дети не принесли болезнь. Дети – это не о заболеваемости, дети – это об эпидемиологии. Ребенок будто бы покашлял, это для многих детей нормально осенью. Но рядом есть дедушка и бабушка, родители, которые не вакцинировались – и все пошло по-другому,

– заявила Гусак.

Также замглавы ОГА считает, что именно это привело к рекордным показателям смертности от COVID-19.

Реанимации переполнены

Директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сообщил, что всего за сутки 30 октября в больницах области оказались 169 больных. С каждым днем ​​цифра не уменьшается, соответственно увеличивается нагрузка на медицинскую систему.

Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому мы должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от недуга. Следует помнить, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизнь,

– заявил Олег Черный.

Кроме того, на заседании комиссии обсудили соблюдение норм карантина разными заведениями области. Из проверенных 303 заведений в 27 зафиксировали нарушения.

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