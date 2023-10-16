Почему дети легче переносят COVID-19, чем взрослые: назвали фактор, отвечающий за это

С самого начала пандемии COVID-19 было понятно, что маленькие дети реже страдают тяжелым течением заболевания, чем взрослые. Объяснить, почему так происходит не сразу. Несмотря на разные гипотезы, все еще не было однозначного ответа на этот вопрос.

Ученые решили наконец с этим разобраться. Результаты исследования опубликовали в журнале Cell.

Смотрите также циркулирует ли в Украине новый штамм COVID-19 Pirola и каковы его симптомы: данные Минздрава

Как реагируют дети на вирус

Первое, на что обратили внимание ученые, это то, что младенцы и маленькие дети, заразившиеся SARS-CoV-2, имели много антител для борьбы с вирусом с самого начала болезни и сохраняли их в течение длительного времени.

Также у детей фиксировали высокий уровень провоспалительных белков в носу, но не в крови, как у взрослых.

Как проводили исследования

Отмечают, что в исследовании принимал участие 81 ребенок, в том числе младенцы и дети раннего возраста.

Суть исследования заключалась в том, что матери еженедельно брать мазки из носа у своих младенцев, начиная с 2-недельного возраста (предварительно правильно все выполнять их научили медики). Ученые также регулярно брали у младенцев кровь на анализ, начиная с 6-недельного возраста, а также когда дети инфицировались SARS-CoV-2, и в течение следующих недель и месяцев.

Эти образцы позволили ученым подробно изучить иммунные реакции детей до, во время и после первого контакта с вирусом.

Результаты исследования

54 ребенка после того, как инфицировались коронавирусом и имели легкую форму COVID-19, а 27 здоровых детей были "контрольной группой". К моменту инфицирования детям было от 1 месяца до 4 лет.

Также исследование предполагало еженедельный отбор мазков из носа 19 больных и 19 здоровых матерей, образцы крови 89 больных и 13 здоровых взрослых.

В ходе эксперимента ученые анализировали многие аспекты иммунного ответа новорожденных и взрослых на вирус с помощью системной иммунологии.

Что удалось установить. Реакция антител на вирус SARS-CoV-2 у детей помладше действительно отличается от реакции взрослых. В частности, антитела у взрослых производятся постепенно в течение нескольких недель, а затем снижаются.

У детей антитела выработались на высоком уровне фактически сразу и такими оставались на протяжении всего 300-дневного периода, пока продолжалось исследование.

Роль цитокинов

Ученые также установили, что в крови взрослых больных коронавирусом были высокие уровни провоспалительных цитокинов (белки, вовлеченные в воспалительный процесс), именно их и связывают с тяжелым течением COVID-19 и риском смерти больного.

В крови младенцев и детей этих белков не было. Более того, в носу детей обнаружили много провоспалительных цитокинов и противовирусного цитокина.

Перспектива открытия

Ученые предположили, что цитокины могли уничтожить SARS-CoV-2 непосредственно в месте попадания вируса в организм детей, что потенциально объясняет легкое течение заболевания COVID-19.

Впрочем, это все еще предварительные выводы, нужно больше данных, подтверждающих эту научную гипотезу. В то же время, это уже очень хорошие результаты для понимания процесса формирования иммунного ответа. SARS-CoV-2 у детей и взрослых.