Чому діти легше переносять COVID-19, ніж дорослі: назвали фактор, який за це відповідає

Від початку пандемії COVID-19 було зрозуміло, що маленькі діти рідше страждають від тяжкого перебігу захворювання, ніж дорослі. Пояснити, чому так відбувається змогли не відразу. Попри різні гіпотези, все ще не було однозначної відповіді на це питання.

Тож, науковці вирішили нарешті із цим розібратись. Результати дослідження опублікували в журналі Cell.

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Як реагують діти на вірус

Перше на що звернули увагу вчені, це те, що немовлята і маленькі діти, які заразились SARS-CoV-2, мали багато антитіл для боротьби з вірусом з самого початку хвороби та зберігали їх упродовж тривалого часу.

Також у дітей фіксували високий рівень прозапальних білків у носі, але не в крові, як у дорослих.

Як проводили дослідження

Зазначають, що у дослідженні брали участь 81 дитина, зокрема немовлята і діти раннього віку.

Суть дослідження полягала в тому, що матері щотижня брати мазки з носа у своїх немовлят, починаючи з 2-тижневого віку (попередньо правильно усе виконувати їх навчили медики). Учені також регулярно брали у немовлят кров на аналіз, починаючи з 6-тижневого віку, а також тоді, коли діти інфікувались SARS-CoV-2, і протягом наступних тижнів і місяців.

Ці зразки дозволили вченим детально вивчити імунні реакції дітей до, під час і після першого контакту з вірусом.

Результати дослідження

54 дитини після того, як інфікувались коронавірусом і мали легку форму COVID-19, а 27 здорових дітей були "контрольною групою". На момент інфікування дітям було від 1 місяця до 4 років.

Також дослідження передбачало щотижневий відбір мазків з носа 19 хворих і 19 здорових матерів, зразки крові 89 хворих і 13 здорових дорослих.

У ході експерименту вчені аналізували багато аспектів імунної відповіді немовлят і дорослих на вірус за допомогою системної імунології.

Що вдалось встановити. Реакція антитіл на вірус SARS-CoV-2 у дітей молодшого віку дійсно відрізняється від реакції дорослих. Зокрема, антитіла у дорослих виробляються поступово протягом декількох тижнів, а потім знижуються.

Натомість у дітей антитіла виробилась на високому рівні фактично відразу і такими залишалися упродовж усього 300-денного періоду, поки тривало дослідження.

Роль цитокінів

Вчені також встановили, що в крові дорослих хворих на коронавірус, були високі рівні прозапальних цитокінів (білки, які залучені у запальний процес), саме їх і пов'язують з важким перебігом COVID-19 і ризиком смерті хворого.

У крові немовлят і дітей цих білків не було. Ба більше, у носі дітей виявили багато прозапальних цитокінів і противірусного цитокіну.

Перспектива відкриття

Вчені припустили, що цитокіни могли знищити SARS-CoV-2 безпосередньо в місці потрапляння вірусу в організм дітей, що потенційно пояснює легкий перебіг захворювання на COVID-19.

Втім, це все ще попередні висновки, потрібно більше даних, які б підтвердили цю наукову гіпотезу. Водночас, це уже дуже гарні результати для розуміння процесу формування імунної відповіді до SARS-CoV-2 у дітей та дорослих.