Что такое дерматоскопия и когда ее назначают

Дерматоскопия – безболезненный метод оценки подозрительных кожных образований. Исследование проводится с помощью портативного устройства – дерматоскопа, оно одновременно освещает и увеличивает изображение.

Во время дерматоскопии врач может увидеть, что не видно невооруженным глазом, например состояние клеток. Дерматоскоп может оценивать структуры на глубине дермы и записывать изображения для дальнейшего сравнения.

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Когда назначают дерматоскопию

Дерматоскопию проводят, чтобы:

выявить раковые поражения кожи – меланому или базальноклеточный рак;

диагностировать воспалительные, пигментные, инфекционные дерматозы;

отслеживать другие кожные заболевания, например витилиго;

определить заболевания волос, кожи головы и ногтей;

обнаружить занозы.

Исследуемый участок должен быть чистым, без крема или мази. В остальном дерматоскопия не требует специальной подготовки.

Как происходит исследование

Дерматоскопию производят бесконтактным или контактным методом. При контактном методе стеклянная пластина инструмента сталкивается с очагом поражения через соединительную жидкость. Она повышает прозрачность рогового слоя, облегчая визуализацию более глубоких структур. Контактный метод дает лучшее освещение и качество изображения.

Последовательность обследования:

врач наносит на кожу гель для ультразвуковой диагностики; осторожно прижимает дерматоскоп к участку кожи; осматривает кожу через дерматоскоп; получает увеличенное изображение поражения рассматриваемой кожи; изображения, собранные дерматоскопом, выводятся на компьютер и сохраняются для последующей оценки.

Чтобы избежать перекрестной инфекции в случае контактной дерматоскопии, врачи используют барьерную защиту – пищевую пленку или мягкие одноразовые пластиковые колпачки, надеваемые на устройство.

При бесконтактном методе кросс-поляризованная линза поглощает весь рассеянный свет и позволяет проходить через нее только света в одной плоскости без контакта линзы с кожей.