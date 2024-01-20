Що таке дерматоскопія та коли її призначають

Дерматоскопія – безболісний метод для оцінки підозрілих шкірних утворень. Дослідження проводиться за допомогою портативного пристрою – дерматоскопа, він одночасно освітлює та збільшує зображення.

Під час дерматоскопії лікар може побачити те, що не видно неозброєним оком, наприклад стан клітин. Дерматоскоп може оцінювати структури на глибині дерми та записувати зображення для подальшого порівняння.

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Коли призначають дерматоскопію

Дерматоскопію проводять, щоб:

виявити ракові ураження шкіри – меланому або базальноклітинний рак;

діагностувати запальні, пігментні, інфекційні дерматози;

відстежувати інші шкірні захворювання, наприклад вітиліго;

визначити захворювання волосся, шкіри голови та нігтів;

виявити скалки.

Досліджувана ділянка має бути чистою, без крему або мазі. В іншому дерматоскопія не потребує спеціальної підготовки.

Як відбувається дослідження

Дерматоскопію проводять безконтактним чи контактним методом. При контактному методі скляна пластина інструменту стикається з осередком ураження через сполучну рідину. Вона підвищує прозорість рогового шару, полегшуючи візуалізацію глибших структур. Контактний метод дає краще освітлення та якість зображення.

Послідовність обстеження:

лікар наносить на шкіру гель для ультразвукової діагностики; обережно притискає дерматоскоп до ділянки шкіри; оглядає шкіру через дерматоскоп; отримує збільшене зображення ураження шкіри, що розглядається; зображення, зібрані дерматоскопом, виводяться на комп'ютер та зберігаються для подальшої оцінки.

Щоб уникнути перехресної інфекції у разі контактної дерматоскопії, лікарі використовують бар'єрний захист – харчову плівку або м'які одноразові пластикові ковпачки, які надягають на пристрій.

При безконтактному методі крос-поляризована лінза поглинає все розсіяне світло і дозволяє проходити через неї лише світла в одній площині без контакту лінзи зі шкірою.