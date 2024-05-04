Деревянные доски для нарезки: действительно ли они так опасны

Деревянные доски обычно имеют большую популярность. Хотя долгое время считалось, что пластиковые доски более гигиеничны чем деревянные. Их легко очистить, и они меньше впитывают жидкость, что снижает риск размножения бактерий. Однако исследования это мнение не подтверждают.

На доске остаются бактерии

Деревянные поверхности могут впитывать жидкости, в том числе сок из сырого мяса – это создает идеальные условия для размножения бактерий. Но некоторые исследования показали, что деревянные доски обладают естественными антимикробными свойствами. Например, ученые обнаружили, что бактерии не выживают долго на поверхности деревянных досок.

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С другой стороны, было исследование, которое показывает, что даже после интенсивного мытья и ополаскивания некоторые виды микробов все еще присутствуют на кухонных досках. Бактерии колонизируют пористые поверхности деревянных досок и образуют опасные биопленки.

Поэтому деревянные доски требуют регулярной дезинфекции и обработки минеральным маслом для предотвращения высыхания и растрескивания. Они не подходят для мытья в посудомоечной машине, а неправильная сушка может привести к образованию плесени.

Бамбуковые доски

Бамбук – экологически чистый и возобновляемый ресурс. Бамбуковые доски легкие и прочные, что делает их более устойчивыми к поглощению влаги и бактерий. Не затупляют ножи.

Недостатки:

требуют ухода с применением минерального масла;

дороже других вариантов;

нельзя мыть в посудомоечной машине, во избежание раздувания и трещин.

Пластиковые доски для мытья посуды

Пластиковые доски легко чистить и можно мыть в посудомоечной машине. Они доступны в разных цветах, что позволяет легко организовать работу на кухне по принципу кодирования цветов для предотвращения перекрестного заражения. Важно выбирать доски из качественного пластика, который не будет впитывать запахи и разрушаться под воздействием ножей.

Недостатки:

порезы от ножей могут создавать углубления, в которых накапливаются бактерии;

быстро изнашиваются и требуют более частой замены по сравнению с деревянными;

могут быть слишком легкими и скользить по столешнице.

Стеклянные разделочные доски стеклянные

Стекло не впитывает запахи и жидкости, поэтому не становится средой для размножения бактерий. Это делает его одним из самых гигиеничных вариантов для нарезания продуктов. Стеклянные доски легко очищаются от остатков пищи и жира. Их можно мыть вручную или в посудомоечной машине, что экономит время и усилия.

Недостатки:

быстро тупятся лезвия ножей;

скользкие и шумные при нарезке;

могут разбиться.

Как ухаживать за досками

Вопрос безопасности пищевых продуктов зависит не так от материала разделочной доски, как от правильного ухода за ней.

Имейте по крайней мере две разделочные доски: одну для сырого мяса, птицы и рыбы, а другую – для готовых продуктов, фруктов и овощей. Это поможет избежать перекрестного загрязнения.

Правильный уход за досками: