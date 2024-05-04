Деревʼяні дошки для нарізання: чи справді вони такі небезпечні

Дерев'яні дошки зазвичай мають велику популярність. Хоча довгий час вважалося, що пластикові дошки гігієнічніші ніж дерев'яні. Їх легко очистити, і вони менше вбирають рідину, що знижує ризик розмноження бактерій. Проте дослідження цю думку не підтверджують.

На дошці залишаються бактерії

Дерев'яні поверхні можуть вбирати рідини, у тому числі сік із сирого м'яса – це створює ідеальні умови для розмноження бактерій. Але деякі дослідження показали, що дерев'яні дошки мають природні антимікробні властивості. Наприклад, вчені виявили, що бактерії не виживають довго на поверхні дерев'яних дощок.

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З іншого боку, було дослідження, яке показує, що навіть після інтенсивного миття та ополіскування деякі види мікробів все ще присутні на кухонних дошках. Бактерії колонізують пористі поверхні дерев'яних дощок і утворюють небезпечні біоплівки.

Тому дерев'яні дошки вимагають регулярної дезінфекції та обробки мінеральною олією для запобігання висиханню та розтріскуванню. Вони не підходять для миття в посудомийній машині, а неправильне сушіння може призвести до утворення плісняви.

Бамбукові дошки

Бамбук – екологічно чистий та відновлюваний ресурс. Бамбукові дошки легкі та міцні, що робить їх більш стійкими до поглинання вологи та бактерій. Чи не затуплюють ножі.

Недоліки:

вимагають догляду із застосуванням мінеральної олії;

дорожче за інші варіанти;

не можна мити в посудомийній машині, щоб уникнути роздмухування та тріщин.

Пластикові дошки

Пластикові дошки легко чистити та можна мити в посудомийній машині. Вони доступні в різних кольорах, що дозволяє легко організувати роботу на кухні за принципом кодування кольорів для запобігання перехресному зараженню. Важливо вибирати дошки з якісного пластику, який не вбиратиме запахи і руйнуватиметься під впливом ножів.

Недоліки:

порізи від ножів можуть створювати поглиблення, у яких накопичуються бактерії;

швидко зношуються та вимагають більш частої заміни порівняно з дерев'яними;

можуть бути занадто легкими та ковзати по стільниці.

Скляні обробні дошки

Скло не вбирає запахи та рідини, тому не стає середовищем для розмноження бактерій. Це робить його одним із найбільш гігієнічних варіантів для нарізування продуктів. Скляні дошки легко очищаються від залишків їжі та жиру. Їх можна мити вручну або в посудомийній машині, що економить час та зусилля.

Недоліки:

швидко тупляться леза ножів;

слизькі та гучні при нарізці;

можуть розбитися.

Як доглядати за дошками

Питання безпеки харчових продуктів залежить не так від матеріалу обробної дошки, як від правильного догляду за нею.

Майте принаймні дві обробні дошки: одну для сирого м'яса, птиці та риби, а іншу – для готових продуктів, фруктів та овочів. Це допоможе уникнути перехресного забруднення.

Правильний догляд за дошками: