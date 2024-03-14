Действительно ли кефир настолько полезен и что будет, если его пить перед сном

Кефир с его многими полезными свойствами может стать ценным дополнением к рациону. Но он не заменит лекарства и необходимое лечение, например, прием витамина D или сахароснижающих препаратов.

Польза кефира

Кефир – кисломолочный напиток, получаемый ферментацией молока специальными кисломолочными бактериями и дрожжами.

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Состав кефира очень богатый и полезный:

белки, жиры и углеводы жиры и углеводы;

витамины (группы В, D, Е, К);

минералы (кальций, фосфор, магний и другие);

пробиотики (живые молочнокислые бактерии);

аминокислоты.

Кроме пробиотиков, витаминов и минералов, в нем содержится триптофан. Эта аминокислота является предшественником серотонина и мелатонина – гормонов, которые отвечают за настроение, расслабление и регуляцию цикла сна и бодрствования. Поэтому кефир может улучшить качество сна и помочь засыпать быстрее.

Пробиотики. Исследования показывает, что регулярное употребление кефира положительно изменяет баланс микроорганизмов в микробиоме, уменьшая симптомы воспалительных заболеваний кишечника.

Кальций и витамин D. Кефир благоприятно влияет на кости и мышцы благодаря содержанию кальция, необходимого для укрепления костей и зубов, а также белков, которые являются строительным материалом мышц. Витамин D, присутствует в кефире, играет важную роль в усвоении кальция.

Контроль уровня сахара. Кефир как дополнительная терапия помогает контролировать уровень сахара в крови. Исследования людей с диабетом второго типа показало, что употребление 600 мл кефира в день снижало уровень глюкозы. И хотя кефир может быть полезным, он не отменяет прием назначенных препаратов.

Снижение стресса. Употребление кефира вместе с другими здоровыми привычками снижает уровень стресса. Предполагается, что кефир стимулирует выработку гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая оказывает успокаивающее воздействие на мозг. А витамины группы B, магний и триптофан стабилизируют настроение.

Кефир на ночь

Научных исследований, посвященных влиянию кефира на засыпание, не так много. Поэтому это не позволяет сделать однозначные выводы.

Одно из них показало, что употребление кефира у женщин в постменопаузе снижало уровень стресса и улучшало качество сна. Участницы отмечали, что после употребления кефира они чувствовали себя бодрее. Некоторые составляющие кефира могут благоприятно влиять на сон: триптофан, кальций, пробиотики.

Нужны дальнейшие качественные исследования для подтверждения точного механизма влияния кефира на сон и определения оптимальных доз и режимов потребления.