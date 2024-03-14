Чи справді кефір настільки корисний і що буде, якщо його пити перед сном

Кефір з його багатьма корисними властивостями може стати цінним доповненням до раціону. Але він не замінить ліки та необхідне лікування, наприклад, прийом вітаміну D або цукрознижувальних препаратів.

Користь кефіру

Кефір – кисломолочний напій, що отримується ферментацією молока спеціальними кисломолочними бактеріями та дріжджами.

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Склад кефіру дуже багатий і корисний:

білки, жири та вуглеводи;

вітаміни (групи В, D, Е, К);

мінерали (кальцій, фосфор, магній та інші);

пробіотики (живі молочнокислі бактерії);

амінокислоти.

Крім пробіотиків, вітамінів та мінералів, у ньому міститься триптофан. Ця амінокислота є попередником серотоніну та мелатоніну – гормонів, які відповідають за настрій, розслаблення та регуляцію циклу сну та неспання. Тому кефір може покращити якість сну та допомогти засинати швидше.

Пробіотики. Дослідження показує, що регулярне вживання кефіру позитивно змінює баланс мікроорганізмів у мікробіомі, зменшуючи симптоми запальних захворювань кишківника.

Кальцій та вітамін D. Кефір сприятливо впливає на кістки та м'язи завдяки вмісту кальцію, необхідного для зміцнення кісток та зубів, а також білків, які є будівельним матеріалом м'язів. Вітамін D, присутній у кефірі, відіграє важливу роль у засвоєнні кальцію.

Контроль рівня цукру. Кефір як додаткова терапія допомагає контролювати рівень цукру в крові. Дослідження людей із діабетом другого типу показало, що вживання 600 мл кефіру на день знижувало рівень глюкози. І хоча кефір може бути корисним, він не скасовує приймання призначених препаратів.

Зниження стресу. Вживання кефіру разом з іншими здоровими звичками знижує рівень стресу. Передбачається, що кефір стимулює вироблення гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), яка має заспокійливий вплив на мозок. А вітаміни групи B, магній та триптофан стабілізують настрій.

Кефір на ніч

Наукових досліджень, присвячених впливу кефіру на засинання, не так багато. Тому це не дозволяє зробити однозначні висновки.

Одне з них показало, що вживання кефіру у жінок у постменопаузі знижувало рівень стресу та покращувало якість сну. Учасниці зазначали, що після вживання кефіру вони відчували себе бадьоріше. Деякі складові кефіру можуть сприятливо впливати на сон: триптофан, кальцій, пробіотики.

Потрібні подальші якісні дослідження для підтвердження точного механізму впливу кефіру на сон та визначення оптимальних доз і режимів споживання.