Даже легкое течение коронавируса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Даже легкий случай COVID-19 может увеличить долгосрочные риски серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, инфаркт и сердечная недостаточность.

Новое исследование последствий коронавируса

Исследование, проведенное учеными из Вашингтонского университета, показало повышенный риск будущих сердечно-сосудистых заболеваний среди выздоровевших от COVID.

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Авторы проанализировали медицинские карточки около 150 000 ветеранов США, которых часто изучают, поскольку они хорошо задокументированной группой в отдельной системе здравоохранения. Они сравнили показатели сердечно-сосудистых заболеваний у ветеранов, перенесших COVID-инфекцию, с неинфицированными контрольными группами, в которые входило около 10 миллионов человек.

Коронавирус имеет длительные последствия

От 30 дней до года после выздоровления от COVID-19 у выживших чаще случалось:

на 52% инсульт,

на 63% сердечный приступ,

на 72% сердечная недостаточность.

Это означает, что в течение одного года на каждые 1000 человек с коронавирусом будет пять дополнительных инсультов, три дополнительных инфаркта и 12 дополнительных случаев сердечной недостаточности.

Были также данные о повышенном риске образования серьезных тромбов в легких. Хотя эти цифры могут показаться кому-нибудь незначительными, в масштабе 600 миллионов заражений COVID во всем мире последствия огромны.

Одним из особо тревожных выводов было то, что хотя люди с более тяжелым течением инфекции COVID-19 имели самый высокий риск сердечно-сосудистых событий в течение следующего года, но даже пациенты с легкой формой имеют повышенный риск. И этот риск не ограничивается теми, кто раньше имел проблемы со здоровьем сердца — он может затронуть кого угодно.