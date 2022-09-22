Навіть легкий перебіг коронавірусу підвищує ризик серцево-судинних захворювань

Навіть легкий випадок COVID-19 може збільшити довгострокові ризики серйозних серцево-судинних захворювань, таких як інсульт, інфаркт та серцева недостатність.

Нове дослідження наслідків коронавірусу

Дослідження, проведене науковцями з Вашингтонського університету, показало підвищений ризик майбутніх серцево-судинних захворювань серед людей, які одужали від COVID.

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Автори проаналізували медичні картки близько 150 000 ветеранів США, яких часто вивчають, оскільки вони є добре задокументованою групою в окремій системі охорони здоров’я. Вони порівняли показники серцево-судинних захворювань у ветеранів, які перенесли COVID-інфекцію, з неінфікованими контрольними групами, до яких входило близько 10 мільйонів людей.

Коронавірус має довготривалі наслідки

Від 30 днів до року після одужання від COVID-19 у тих, хто вижив частіше траплявся:

на 52% інсульт,

на 63% серцевий напад,

на 72% серцева недостатність.

Це означає, що протягом одного року на кожні 1000 людей, які мали коронавірус, буде п’ять додаткових інсультів, три додаткові інфаркти та 12 додаткових випадків серцевої недостатності.

Були також дані про підвищений ризик утворення серйозних тромбів у легенях. Хоча ці цифри можуть здатися комусь незначними, у масштабі 600 мільйонів заражень COVID у всьому світі наслідки величезні.

Одним з особливо тривожних висновків було те, що хоча люди з важчим перебігом інфекції COVID-19 мали найвищий ризик серцево-судинних подій протягом наступного року, але навіть пацієнти з легкою формою мають підвищений ризик. І цей ризик не обмежується тими, хто раніше мав проблеми зі здоров’ям серця — він може торкнутися будь-кого.