COVID-19 заболели свыше 24 тысяч украинцев: актуальная ситуация в регионах
За минувшие сутки в Украине на 340 случаев возросло количество инфицирований коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество больных COVID-19 с начала эпидемии составляет 24 012.
Данные распространения коронавирусной инфекции в Украине опубликовала система мониторинга COVID-19 аппарата СНБО Украины.
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Из 24 012 случаев заражений коронавирусом, 718 случаев – летальные, впрочем 9 690 пациентов выздоровели.
Наибольшее количество новых заражений зафиксировали в Киеве, Ровненской и Львовской областях.
Сколько больных в областях Украины:
- Черновицкая область – 3377;
- г. Киев – 3043;
- Ровненская область – 1770;
- Львовская область – 1700;
- Киевская область – 1600;
- Ивано-Франковская область – 1420;
- Закарпатская область – 1206;
- Тернопольская область – 1176;
- Харьковская область – 1083;
- Винницкая область – 1005;
- Днепропетровская область – 942;
- Одесская область – 896;
- Волынская область – 932 ;
- Житомирская область – 742;
- Кировоградская область – 514;
- Запорожская область – 447;
- Хмельницкая область – 454;
- Черкасская область – 406;
- Николаевская область – 294;
- Полтавская область – 270;
- Херсонская область – 178;
- Сумская область – 170;
- Донецкая область – 163;
- Черниговская область – 177;
- Луганская область – 47.
Важно! В статистике не учтены данные со временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.