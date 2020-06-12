На прошлой неделе в Чикаго 20-летней девушке провели двойную трансплантацию. Коронавирус полностью уничтожил ее легкие.

Трансплантация легких была единственным шансом на выживание девушки. Это одна из первых таких операций в США – она была достаточно сложной и длилась 10 часов, сообщает The New York Times.

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Имя пациентки не сообщают ради сохранения приватности, но известно, что это 20-летняя девушка, которая живет и работает в Чикаго, куда переехала из Северной Каролины. Она является латиноамериканкой – то есть относится к этнической группе, которая больше всего страдает от осложнений COVID-19.

До того, как девушка заразилась коронавирусом, у нее была незначительная болезнь, вследствие чего она принимала лекарства, которые подавляют иммунную систему. Серьезных заболеваний у пациентки не было.

Аппарат искусственной вентиляции легких не помогал

В сообщении говорится, что девушку госпитализировали 26 апреля после того, как она проболела 2 недели. Аппарат ИВЛ не помогал, а повреждение легких спровоцировало нагрузку на сердце и печень. Тогда врачам стало понятно, что легкие пациентки никогда не восстановятся.



Рентгенография пациентки перед пересадкой / Фото: The New York Times

Врачи рассказывают, что не могли просто отпустить жизнь двадцатилетней девушки и хотели попробовать все варианты для того, чтобы она выжила. После того, как ПЦР-тест показал отрицательный результат на наличие болезни, девушку занесли в список ожидания на трансплантацию. Нужного донора довольно быстро нашли и уже за несколько дней пациентке сделали операцию.

Повреждения легких были необратимыми

По словам хирурга, это самая сложная пациентка среди тех, которым он когда-либо делал трансплантацию – ее повреждение легких было одним из худших, которые он когда-либо видел. Патолог, который осмотрел эти органы, подтвердил, что повреждения необратимы.



Поврежденные легкие больной / Фото: The New York Times

Операция прошла хорошо и теперь девушка улыбается. Она все еще подключена к аппарату ИВЛ, поскольку болезнь сильно ослабила грудные мышцы и для их восстановления понадобится время.