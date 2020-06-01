У некоторых пациентов коронавирус вызывает кожные симптомы. Сейчас известно о 5 видах высыпаний, которые могут возникнуть в результате COVID-19.

Испанские врачи после небольшого исследования описали перечень кожных симптомов, которые возникали у пациентов с COVID-19, сообщает BBC.

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Сейчас есть много сообщений о пузырьках, которые возникают на ногах пациентов с коронавирусом даже при отсутствии других симптомов заболевания.



Симптомы на пальцах ног похожи на обморожение / Фото: BBC

Зато ведущий исследователь Игнасио Гарсия-Доваль сообщил, что чаще всего замечал макулопапулезную сыпь – небольшие и плоские красные бляшки, которые, как правило, появлялись на туловище. Он отметил, что в основном сыпь возникала уже после респираторного проявления заболевания.



Макулопапулезная сыпь возникала у 47% пациентов с коронавирусом / Фото: BBC

Как проводилось исследование

Всем испанским дерматологам предложили поделиться подробностями об осмотре пациентов с коронавирусом. Всего за две недели дерматологи сообщили о 375 людях с 5 различными кожными симптомами.

Кожные симптомы при COVID-19:

Асимметричные повреждения ног или рук, похожие на последствия обморожения, – возникали позже во время течения заболевания. Иногда были зудящими или болезненными. Преимущественно появлялись у более молодых пациентов с легкими симптомами и продолжались в среднем 12 дней. Приходятся на 19% случаев.

Небольшие пузыри (иногда зудящие) на конечностях или туловище. Обычно возникали у пациентов среднего возраста до появления других симптомов, держались около 10 дней. Приходятся на 9% случаев.

Розовая или белая сыпь, похожая на крапивницу. Возникала преимущественно на теле, но иногда на ладонях рук. Часто чесалась и появлялась у 19% пациентов.

Макулопапулезная сыпь – небольшие и плоские красные бляшки, возникающие в 47% случаев. Сыпь длилась у пациентов около 7 дней и проявлялась одновременно с другими симптомами. Как правило, наблюдалась у пациентов с более сложным течением заболевания.

Сетчатое ливедо – сетчатый рисунок на коже, обычно синего или красного цвета. Появлялся в 6% пациентов только с тяжелым течением болезни.

Однако исследователи отмечают, что высыпания могут иметь много причин и для установления точной причины заболевания необходима подробная медицинская экспертиза. Но точно известно, что высыпания могут возникать вследствие многих вирусных инфекций, учитывая пневмонию.