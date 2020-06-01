COVID-19 может вызвать изменения кожи: 5 известных симптомов
У некоторых пациентов коронавирус вызывает кожные симптомы. Сейчас известно о 5 видах высыпаний, которые могут возникнуть в результате COVID-19.
Испанские врачи после небольшого исследования описали перечень кожных симптомов, которые возникали у пациентов с COVID-19, сообщает BBC.
К теме Необычные симптомы коронавируса, на которые вы могли не обратить внимание
Сейчас есть много сообщений о пузырьках, которые возникают на ногах пациентов с коронавирусом даже при отсутствии других симптомов заболевания.
Симптомы на пальцах ног похожи на обморожение / Фото: BBC
Зато ведущий исследователь Игнасио Гарсия-Доваль сообщил, что чаще всего замечал макулопапулезную сыпь – небольшие и плоские красные бляшки, которые, как правило, появлялись на туловище. Он отметил, что в основном сыпь возникала уже после респираторного проявления заболевания.
Макулопапулезная сыпь возникала у 47% пациентов с коронавирусом / Фото: BBC
Как проводилось исследование
Всем испанским дерматологам предложили поделиться подробностями об осмотре пациентов с коронавирусом. Всего за две недели дерматологи сообщили о 375 людях с 5 различными кожными симптомами.
Кожные симптомы при COVID-19:
- Асимметричные повреждения ног или рук, похожие на последствия обморожения, – возникали позже во время течения заболевания. Иногда были зудящими или болезненными. Преимущественно появлялись у более молодых пациентов с легкими симптомами и продолжались в среднем 12 дней. Приходятся на 19% случаев.
- Небольшие пузыри (иногда зудящие) на конечностях или туловище. Обычно возникали у пациентов среднего возраста до появления других симптомов, держались около 10 дней. Приходятся на 9% случаев.
- Розовая или белая сыпь, похожая на крапивницу. Возникала преимущественно на теле, но иногда на ладонях рук. Часто чесалась и появлялась у 19% пациентов.
- Макулопапулезная сыпь – небольшие и плоские красные бляшки, возникающие в 47% случаев. Сыпь длилась у пациентов около 7 дней и проявлялась одновременно с другими симптомами. Как правило, наблюдалась у пациентов с более сложным течением заболевания.
- Сетчатое ливедо – сетчатый рисунок на коже, обычно синего или красного цвета. Появлялся в 6% пациентов только с тяжелым течением болезни.
Однако исследователи отмечают, что высыпания могут иметь много причин и для установления точной причины заболевания необходима подробная медицинская экспертиза. Но точно известно, что высыпания могут возникать вследствие многих вирусных инфекций, учитывая пневмонию.