Чувство тревоги или тревожное расстройство: в Минздраве объяснили, как отличить состояния
Источник:МИНЗДРАВ
Ощущение тревоги не обязательно означает, что у человека тревожное расстройство. Однако, иногда состояние выходит из под контроля и тогда речь не просто о плохом настроении, а диагноз, который требует лечения.
В Министерстве здравоохранения объяснили, как отличить эти состояния и почему признавать проблему нужно.
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Чувство тревоги присуще украинцам
Чувство тревоги возникает, когда человек начинает переживать и тревожиться из-за некоторых обстоятельств в жизни. Это абсолютно обоснованное ощущение, ведь человек таким образом может "спрятаться" от опасности и сплотиться, чтобы защитить себя при необходимости,
– отметили в Минздраве.
В ведомстве отметили, что в условиях войны украинцам свойственно переживать и тревожиться чрезмерно. Но иногда, если состояние не удается контролировать, а также при ряде других признаков, можно говорить о том, что человека беспокоит не просто тревога, у него могло развиться генерализованное тревожное расстройство.
Когда это не просто тревога
Какие признаки указывают на генерализованное тревожное расстройство:
- неподконтрольные тревога и чувство страха, без конкретной причины;
- количество дней, проведенных в тревоге, больше той, когда ощущения нет;
- частое ощущение беспокойства, пребывания "на грани";
- быстрая утомляемость или "пустота" в голове;
- частая раздражительность;
- напряженность мышц;
- плохой сон или наоборот – чрезмерная сонливость.
Что нужно знать о тревожных расстройствах
Тревожные расстройства – это следствие комбинации наследственности, влияния среды и воспитания. В Минздраве отмечают, что эти состояния преимущественно поддаются лечению, но часто есть потребность в комплексном подходе. Поэтому, для того, чтобы избавиться от расстройства, врач может рекомендовать применить медикаменты, психотерапию и самодисциплину.
Уменьшить симптомы помогут:
- отказ от алкоголя (во время опьянения тревога ощущается слабее, однако при похмелье – негативные ощущения усиливаются);
- физическая активность (действует для тревожных людей фактически как лекарство, а регулярный спорт уменьшает симптомы расстройства);
- пребывание на природе (позволят улучшить частое сердцебиение и снизят уровень кортизола);
- обращение к семейному врачу (тревожное расстройство часто могут сопровождать хронические заболевания, например ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет).
В Минздраве напомнили также, что эффективное лечение начинается с признания наличия проблемы и грамотно подобранного специалиста. И иногда фразы от друзей "все будет хорошо", может быть мало в вопросе психологического здоровья.