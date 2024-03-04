Чувство тревоги или тревожное расстройство: в Минздраве объяснили, как отличить состояния

Ощущение тревоги не обязательно означает, что у человека тревожное расстройство. Однако, иногда состояние выходит из под контроля и тогда речь не просто о плохом настроении, а диагноз, который требует лечения.

В Министерстве здравоохранения объяснили, как отличить эти состояния и почему признавать проблему нужно.

Смотрите также От чего зависит наше социальное поведение определяют два гормона

Чувство тревоги присуще украинцам

Чувство тревоги возникает, когда человек начинает переживать и тревожиться из-за некоторых обстоятельств в жизни. Это абсолютно обоснованное ощущение, ведь человек таким образом может "спрятаться" от опасности и сплотиться, чтобы защитить себя при необходимости,

– отметили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что в условиях войны украинцам свойственно переживать и тревожиться чрезмерно. Но иногда, если состояние не удается контролировать, а также при ряде других признаков, можно говорить о том, что человека беспокоит не просто тревога, у него могло развиться генерализованное тревожное расстройство.

Когда это не просто тревога

Какие признаки указывают на генерализованное тревожное расстройство:

неподконтрольные тревога и чувство страха, без конкретной причины;

количество дней, проведенных в тревоге, больше той, когда ощущения нет;

частое ощущение беспокойства, пребывания "на грани";

быстрая утомляемость или "пустота" в голове;

частая раздражительность;

напряженность мышц;

плохой сон или наоборот – чрезмерная сонливость.

Что нужно знать о тревожных расстройствах

! Если к этим состояниям добавляются еще и головная боль, панические атаки, головокружение и тошнота, в Минздраве советуют обратиться к специалистам.

Тревожные расстройства – это следствие комбинации наследственности, влияния среды и воспитания. В Минздраве отмечают, что эти состояния преимущественно поддаются лечению, но часто есть потребность в комплексном подходе. Поэтому, для того, чтобы избавиться от расстройства, врач может рекомендовать применить медикаменты, психотерапию и самодисциплину.

Уменьшить симптомы помогут:

отказ от алкоголя (во время опьянения тревога ощущается слабее, однако при похмелье – негативные ощущения усиливаются);

физическая активность (действует для тревожных людей фактически как лекарство, а регулярный спорт уменьшает симптомы расстройства);

пребывание на природе (позволят улучшить частое сердцебиение и снизят уровень кортизола);

обращение к семейному врачу (тревожное расстройство часто могут сопровождать хронические заболевания, например ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет).

В Минздраве напомнили также, что эффективное лечение начинается с признания наличия проблемы и грамотно подобранного специалиста. И иногда фразы от друзей "все будет хорошо", может быть мало в вопросе психологического здоровья.