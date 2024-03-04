Відчуття тривоги чи тривожний розлад: у МОЗ пояснили, як відрізнити стани

Відчуття тривоги не обов'язково означає, що у людини тривожний розлад. Однак, іноді стан виходить з під контролю і тоді мова не просто про поганий настрій, а діагноз, який потребує лікування.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як відрізнити ці стани і чому визнавати проблему потрібно.

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Відчуття тривоги притамане українцям

Відчуття тривоги виникає, коли людина починає переживати і тривожитися через деякі обставини в житті. Це абсолютно обґрунтоване відчуття, адже людина таким чином може "сховатися" від небезпеки і згуртуватися, щоб захистити себе при потребі,

– зазначили в МОЗ.

У відомсті наголосили, що в умовах війни українцям притаманно переживати та тривожитись надмірно. Та іноді, якщо стан не вдається контролювати, а також за низки інших ознак, можна говорити про те, що людину турбує не просто тривога, у неї міг розвинутись генералізований тривожний розлад.

Коли це не просто тривога

Які ознаки вказують на генералізований тривожний розлад:

непідконтрольні тривога та відчуття страху, без конкретної причини;

кількість днів, проведених у тривозі, більша за ту, коли відчуття немає;

часте відчуття неспокою, перебування "на межі";

швидка втомлюваність чи "порожнеча" в голові;

часта дратівливість;

напруженість м'язів;

поганий сон чи навпаки – надмірна сонливість.

Що треба знати про тривожні розлади

! Якщо до цих станів додаються ще й головний біль, панічні атаки, запаморочення та нудота, у МОЗ радять звернутися до спеціалістів.

Тривожні розлади – це наслідок комбінації спадковості, впливу середовища й виховання. У МОЗ зазначають, що ці стани переважно піддаються лікуванню, але часто є потріба у комплексному підході. Відтак, для того, аби позбутись розладу, лікар може рекомендувати застосувати медикаменти, психотерапію та самодисципліну.

Зменшити симптоми допоможуть:

відмова від алкоголю (під час сп'яніння тривога відчувається слабше, однак при похміллі – негативні відчуття посилюються);

фізична активність (діє для тривожних людей фактично як ліки, а регулярний спорт зменшує симптоми розладу);

перебування на природі (дозволять поліпшити часте серцебиття і знизять рівень кортизолу);

звернення до сімейного лікаря (тривожний розлад часто можуть супроводжувати хронічні захворювання, як-от ішемічна хвороба серця, цукровий діабет).

У МОЗ нагадали також, що ефективне лікування починається з визнання наявності проблеми і грамотно підібраного фахівця. І іноді фрази від друзів "все буде добре”, може бути замало в питанні психологічного здоров'я.