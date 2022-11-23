Болит кожа: что нужно знать о ее чувствительности

Чувствительность кожи – распространенное состояние, при котором кожа подвержена покраснению, жжению и зуду. К счастью, большинству проблем можно легко избавиться, для этого лучше всего обратиться к дерматологу.

Исследования показали, что от 50 до 61% женщин и от 30 до 44% мужчин имеют чувствительную кожу. До сих пор точно неизвестно, почему женщины чаще сталкиваются с этой проблемой. Одна из теорий состоит в том, что у женщин кожа более тонкая и склонная к обезвоживанию и сухости из-за гормональных изменений.

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Почему кожа становится чувствительной

Иногда нормальная кожа может становиться чувствительной из-за внешних факторов:

Чрезмерное количество ретинола. Ретинол может вызвать раздражение, покраснение, сухость и шелушение. Поэтому стоит проконсультироваться с дерматологом перед покупкой таких средств.

Сильное растирание кожи. Вы можете использовать соответствующие средства, но не всегда правильно их применять. Сильное растирание или скраб может разрушить защитный барьер кожи и привести к жжению, раздражению и высыпанию.

Раздражители в косметике. Отдушки, спирт, красители могут раздражать кожу, вызвать жжение и зуд.

Слишком много средств по уходу. Легко увлечься, когда баночки в магазинах обещают избавить нас от всех проблем с кожей. Сразу хочется все нанести на себя. Но чем больше продуктов вы втираете в кожу, тем выше шансы вызвать реакцию.

Возрастные изменения кожи могут повлиять на ее чувствительность. С возрастом кожа теряет влагу, становится сухой и потрескавшейся, что приводит к повышенной чувствительности.

Некоторые лекарства, например препараты для лечения гипертонии, могут вызвать обезвоживание и, как следствие, сухость и раздражение кожи.

В большинстве случаев чувствительную кожу можно легко вылечить, но важно помнить, что раздражение кожи иногда может являться признаком чего-то более серьезного.

Заболевания, которые могут быть причиной повышенной чувствительности:

контактный дерматит;

розацеа;

аллергия;

акне;

рак кожи;

заболевание почек;

болезни печени;

опоясывающий лишай.

Что делать

Лечение чувствительной кожи обычно состоит из трех компонентов:

облегчить симптомы, чтобы зуд и жжение не беспокоили;

лечить основную причину чувствительности;

предотвращать раздражение в будущем.

Избавиться от основной причины чувствительности кожи поможет только врач-дерматолог, поэтому не занимайтесь самолечением. Если нужно, он также поможет подобрать средства по уходу.