Болить шкіра: що потрібно знати про її чутливість

Чутливість шкіри – поширений стан, при якому шкіра схильна до почервоніння, печіння та свербіння. На щастя, більшості проблем можна легко позбутися, для цього найкраще звернутися до дерматолога.

Дослідження показали, що від 50 до 61% жінок та від 30 до 44% чоловіків мають чутливу шкіру. Досі точно не відомо, чому жінки частіше стикаються з цією проблемою. Одна з теорій полягає в тому, що у жінок шкіра тонша і схильна до зневоднення і сухості через гормональні зміни.

Також на тему: Чи можна перерости атопічний дерматит

Чому шкіра стає чутливою

Іноді нормальна шкіра може ставати чутливою через зовнішні фактори:

Надмірна кількість ретинолу. Ретинол може викликати подразнення, почервоніння, сухість та лущення. Саме тому варто проконсультуватись з дерматологом перед покупкою таких засобів.

Сильне розтирання шкіри. Ви можете користуватися відповідними засобами, але не завжди правильно їх застосовувати. Сильне розтирання або скрабування може зруйнувати захисний бар'єр шкіри і призвести до печіння, подразнення та висипання.

Подразники у косметиці. Віддушки, спирт, барвники можуть подразнювати шкіру, викликати печіння та свербіж.

Занадто багато засобів для догляду. Легко захопитися, коли баночки в магазинах обіцяють позбавити нас від всіх проблем зі шкірою. Відразу хочеться все нанести на себе. Але чим більше продуктів ви втираєте в шкіру, тим вищі шанси викликати реакцію.

Вікові зміни шкіри також можуть вплинути на її чутливість. З віком шкіра втрачає вологу, стає сухою та потрісканою, що призводить до підвищеної чутливості.

Деякі ліки, наприклад препарати для лікування гіпертонії, можуть викликати зневоднення і, як наслідок, сухість та подразнення шкіри.

У більшості випадків чутливу шкіру можна легко вилікувати, але важливо пам'ятати, що подразнення шкіри іноді може бути ознакою чогось серйознішого.

Захворювання, які можуть бути причиною підвищеної чутливості:

контактний дерматит;

розацеа;

алергія;

акне;

рак шкіри;

захворювання нирок;

хвороби печінки;

оперізуючий лишай.

Що робити

Лікування чутливої ​​шкіри зазвичай складається з трьох компонентів:

полегшити симптоми, щоб свербіж та печіння не турбували;

лікувати основну причину чутливості;

запобігати подразненню у майбутньому.

Позбутися основної причини чутливості шкіри допоможе лише лікар-дерматолог, тому не займайтесь самолікуванням. Якщо потрібно, він також допоможе підібрати засоби для догляду.