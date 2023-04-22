"Что-то ударило в щеку": у бойца ВСУ обнаружили в челюсти пулю вместо двух зубов

Украинские военные продолжают поражать своей мощью. На этот раз у одного из воинов вместо двух зубов в челюсти обнаружили пулю.

Правда, еще больше удивляет реакция самого бойца. Он заявил, что что-то ударило в щеку и попросил врачей отпустить его как можно скорее.

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"Дайте покурить и отпустите обратно на позиции"

О незаурядном случае рассказала доброволец и волонтер Оксана Корчинская. Где и когда это произошло – информации нет. Известно только место – прифронтовый стабпункт.

По словам Корчинской, в тот день к ним привезли 9 раненых. Врачи сразу бросились к самым тяжелым. А когда очередь дошла до легких, один из бойцов попросил дать ему покурить и отпустить обратно на позиции.

По его словам, ему что-то ударило в щеку (на этом месте небольшой порез без кровотечения) и выбило два зуба. Военный в то же время переживал, что вскоре нужно будет к стоматологу ехать.

Делаем рентген. Вместо двух зубов, в челюсти застряла пуля. Ну так себе имплант,

– добавляет волонтер.

Также она опубликовала тот же рентгеновский снимок. И на нем действительно можно увидеть пулю в челюсти.

У бойца ВСУ в челюсти застряла пуля / Фото Оксаны Корчинской

Еще одна пуля в челюсти

Как сообщает телеграм-канал "Новина", еще один военный поделился схожей информацией и предоставил соответствующие фото.

По словам бойца, он получил ранение еще 10 февраля. Тогда пуля вошла ему в шею с левой стороны. Правда, к счастью, не пробила насквозь, а задела хрящи и остановилась с правой стороны у челюсти.