Связывание, которое доставляет удовольствие: что такое техника шибари

Шибари – древняя японская практика связывания, которая является одной из форм бондажа. Сегодня мы предлагаем вам углубиться в эту тему, рассказываем, кому может подойти шибари, какие аспекты следует учесть и как сделать этот процесс максимально приятным.

В общем шибари – часть практики БДСМ. Чтобы она приносила радость и удовлетворение, нужно обязательно соблюдать правила безопасности.

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Как сделать технику шибари безопасной

узнать о здоровье и преимуществах участника, которого собираются увязывать;

подтвердить, что связывание происходит с согласия участника;

вести диалог с моделью, интересоваться его/ее самочувствием, узнавать, все ли ему нравится, чего он/она желает во время сессии, а также до и после нее.

Что нельзя делать во время связывания

игнорировать запросы модели или к чему-либо принуждать ее (если вы не договорились об этом заранее и не установили стоп-слово);

слишком плотно завязывать веревку – она не должна врезаться в кожу;

связывать шею, сгибы локтей и колен;

принимать какие-либо психоактивные вещества, поскольку они могут замедлить вашу реакцию.

неважно, насколько человеку все нравится, нельзя оставлять его лицом к лицу, когда он связан. Это может быть небезопасно.

Как выбрать веревку

о том, что в процессе практики необходимо иметь при себе ножницы или кусачки и набор первой помощи. Помните, что здоровье и жизнь важнее любой веревки!

В искусстве шибари используют веревки двух видов:

специально обработанные натуральные: из конопли или джута. Они очень крепкие, не вызывают ожоги на коже и легко решаются;

искусственные синтетические, например нейлон. Он жесткий, гладкий, непроницаемый для воды и часто окрашивается в разные цвета.

Веревка является ключевым элементом в искусстве шибари, поэтому выбор правильной веревки играет немаловажную роль в безопасной и приятной практике.

После выбора бечевки ее нужно будет подготовить:

сварить, обжечь или высушить на солнце – для удаления лишних волокон, укрепления и обеззараживания;

свернуть или обжечь концы (или надеть специальные наконечники) – во избежание расплетения веревки;

при необходимости – укоротить до нужной длины.

С чего начать

Перед началом сессий можно попытаться попрактиковаться на мягких игрушках или себе, но очень осторожно. Связывание можно делать в позе сидя, лежа, стоя – в зависимости от ваших предпочтений. Можно связывать отдельно руки – спереди или сзади, ноги – в открытом или закрытом положении, бедра и ягодицы, грудь, соединять запястья и косточки. Также популярные узоры в шибаре – например техники "Карада" (переводится как "тело человека"), "Цурику" ("лабиринт") и "Звезда" выглядят очень эффектно.

Пошаговые инструкции и схемы можно найти в образовательной литературе или просто в Интернете. Главное – не торопиться, быть открытыми для общения, расслабиться, но сохранять бдительность. Шибари – настоящее искусство, для освоения которого нужны время, знания и практика.