Звʼязування, яке приносить насолоду: що таке техніка шибарі
Джерело:Rope 365
Шибарі – це давня японська практика зв'язування, яка є однією з форм бондажу. Сьогодні ми пропонуємо вам заглибитись у цю тему, розповідаємо, кому може підійти шибарі, які аспекти варто врахувати та як зробити цей процес максимально приємним.
Загалом шибарі – є частиною практики БДСМ. Щоб вона приносила радість та задоволення потрібно обовʼязково дотримуватись правил безпеки.
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Як зробити техніку шибарі безпечною
- дізнатися про здоров'я та переваги учасника, якого збираються пов'язувати;
- підтвердити, що зв'язування відбувається за згодою учасника;
- вести діалог з моделлю, цікавитися його/її самопочуттям, дізнаватися, чи все йому подобається, чого він/вона бажає під час сесії, а також до і після неї.
Що не можна робити під час звʼязування
- ігнорувати запити моделі або до чогось примушувати її (якщо ви не домовилися про це заздалегідь і не встановили стоп-слово);
- занадто щільно зав'язувати мотузку – вона не має врізатися в шкіру;
- зв'язувати шию, згини ліктів та колін;
- приймати будь-які психоактивні речовини, оскільки вони можуть уповільнити вашу реакцію.
Як вибрати мотузку
У мистецтві шибарі використовують мотузки двох видів:
- спеціально оброблені натуральні: з конопель або джуту. Вони дуже міцні, не викликають опіків на шкірі та легко розв'язуються;
- штучні синтетичні, наприклад, нейлон. Він твердий, гладкий, непроникний для води та часто забарвлюється у різні кольори.
Мотузка є ключовим елементом у мистецтві шибарі, тому вибір правильної мотузки відіграє важливу роль у безпечній та приємній практиці.
Після вибору мотузки її потрібно буде підготувати:
- зварити, обпалити або висушити на сонці – для видалення зайвих волокон, зміцнення та знезараження;
- скрутити чи обпалити кінці (чи надіти спеціальні наконечники) – щоб уникнути розплетення мотузки;
- за необхідності – вкоротити до потрібної довжини.
З чого почати
Перед початком сесій можна спробувати попрактикуватися на м'яких іграшках або на собі, але дуже обережно. Зв'язування можна робити у позі сидячи, лежачи, стоячи – залежно від ваших уподобань. Можна зв'язувати окремо руки – спереду чи ззаду, ноги – у відкритому чи закритому положенні, стегна та сідниці, груди, з'єднувати зап'ястя та кісточки. Також популярні візерунки в шибарі – наприклад техніки "Карада" (перекладається як "тіло людини"), "Цуріку" ("лабіринт") і "Зірка" виглядають дуже ефектно.
Покрокові інструкції та схеми можна знайти в освітній літературі або просто в Інтернеті. Головне – не поспішати, бути відкритими для спілкування, розслабитись, але зберігати пильність. Шибарі – це справжнє мистецтво, для освоєння якого потрібні час, знання та практика.