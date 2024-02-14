Почему возникает розацеа и как ее вылечить
Источник:Mayo Clinic
Розацеа - это хроническое заболевание кожи. Для него характерны покраснения и расширенные сосуды на лице, розовые высыпания, похожие на угри, иногда с гноем. Лекарства против розацеа нет, но можно контролировать выраженность симптомов.
Ученые не знают, почему возникает розацеа. Болезнь может быть связана с наследственностью и экологическими факторами, но точно не возникает из-за плохой гигиены и не заразна.
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Симптомы розацеа
Первые признаки розацеа – покраснение на носу, щеках, лбу и подбородке. Сначала появляется и исчезает, а когда болезнь развивается, сохраняется навсегда. Также при розацеа возникают жжение и покалывание, когда человек умывается или наносит на кожу косметические средства.
Другие симптомы розацеа:
- сухая кожа;
- раздражении красные глаза;
- опухшие веки.
Впоследствии может развиться ринофима, заболевание, при котором увеличиваются сальные железы носа и утолщается кожа. Это осложнение чаще всего встречается у мужчин.
Как лечат розацеа
Чтобы контролировать симптомы болезни, нужно избегать факторов, которые провоцируют болезнь. Вот что может вызвать обострение:
- Горячие напитки и острая пища.
- Алкоголь.
- Солнечный свет.
- Ветер.
- Холодная или жаркая погода.
- Стресс.
- Физическая нагрузка.
- Лекарства, которые расширяют кровеносные сосуды, в частности некоторые препараты для контроля артериального давления.
- Косметика.
Дерматолог может порекомендовать кремы и гели, которые уменьшают покраснение, лазерную терапию или лечение импульсным светом. При умеренной и тяжелой форме розацеа с прыщами врач назначает антибиотики в виде таблеток.
Чтобы болезнь протекала легче, также нужно ежедневно наносить солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Лучше широкого спектра действия, который блокирует ультрафиолетовые лучи А и Б. Его нужно использовать после любых местных лекарств и перед нанесением любой косметики.
Дополнительно защищать кожу, например, носить широкополую шляпу и избегать полуденного солнца. В холодную погоду защищать лицо от ветра, носить шарф. Не тереть лицо и не касаться его слишком часто. В качестве ухода лучше использовать нежные средства для чувствительной кожи и избегать продуктов, которые содержат спирт.