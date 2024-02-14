Чому виникає розацеа та як її вилікувати

Розацеа – це хронічне захворювання шкіри. Для нього характерні почервоніння та розширені судини на обличчі, рожеві висипання, схожі на вугри, іноді з гноєм. Ліків проти розацеа немає, але можна контролювати виразність симптомів.

Вчені не знають, чому виникає розацеа. Хвороба може бути пов'язана зі спадковістю та екологічними факторами, але точно не виникає через погану гігієну і не заразна.

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Симптоми розацеа

Перші ознаки розацеа – почервоніння на носі, щоках, лобі та підборідді. Спочатку з'являється і зникає, а коли хвороба розвивається, зберігається назавжди. Також при розацеа виникають печіння та поколювання, коли людина вмивається або наносить на шкіру косметичні засоби.

Інші симптоми розацеа:

суха шкіра;

подразненні червоні очі;

опухлі повіки.

Згодом може розвинутись ринофіма, захворювання, при якому збільшуються сальні залози носа та потовщується шкіра. Це ускладнення найчастіше зустрічається у чоловіків.

Як лікують розацеа

Щоб контролювати симптоми хвороби, потрібно уникати факторів, які провокують хворобу. Ось що може спричинити загострення:

Гарячі напої та гостра їжа. Алкоголь. Сонячне світло. Вітер. Холодна чи спекотна погода. Стрес. Фізичне навантаження. Ліки, які розширюють кровоносні судини, зокрема деякі препарати для контролю артеріального тиску. Косметика.

Дерматолог може порекомендувати креми та гелі, які зменшують почервоніння, лазерну терапію чи лікування імпульсним світлом. При помірній та тяжкій формі розацеа з прищами лікар призначає антибіотики у вигляді таблеток.

Щоб хвороба протікала легше, також потрібно щодня наносити сонцезахисний крем з SPF не менше 30. Краще широкого спектра дії, який блокує ультрафіолетові промені А і Б. Його потрібно використовувати після будь-яких місцевих ліків і перед нанесенням будь-якої косметики.

Додатково захищати шкіру, наприклад, носити крислатий капелюх і уникати полуденного сонця. У холодну погоду захищати обличчя від вітру, носити шарф. Не терти обличчя і не торкатися його надто часто. Як догляд краще використовувати ніжні засоби для чутливої шкіри та уникати продуктів, які містять спирт.