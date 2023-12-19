Что делать, если у вас началась мигрень
Источник:Mayo Clinic
Мигрень – это сильная пульсирующая или жгучая головная боль. Кроме того, могут добавляться тошнота, слабость, дискомфорт от света и звуков. Это все примерно в сутки лишает человека способности заниматься любыми делами.
Признаки мигрени
Мигрень часто развивается по стадиям, их различают. Продромальная стадия начинается примерно за 24 часа до приступа. Характерны перепады настроения от депрессии к эйфории, тяга к пище, частые зевки и мочеиспускание.
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Аура. Яркие вспышки в глазах, радужные полосы, слепые пятна, мышечная слабость. Симптомы могут занять от 5 минут до часа.
Стадию головной боли или атаки. Пульсирующая боль чаще с одной стороны головы, сопровождающаяся тошнотой, рвотой или чувствительностью к яркому свету и громким звукам. Мигрень может длиться от 4 до 72 часов.
Постдромальная стадия. Головные боли и другие симптомы постепенно проходят. После мигрени человек чувствует себя истощенным, слабым и растерянным. Это может продолжаться до суток.
Как облегчить симптомы мигрени
От мигрени нет лекарства, но существуют способы, помогающие облегчить симптомы:
- Полежать в тихой затемненной комнате с закрытыми глазами или поспать.
- Положить на лоб прохладную ткань или пакет со льдом.
- Опробовать технику релаксации.
- Пить воду, потому что обезвоживание может усиливать головную боль.
- Выпить препараты трептан, суматрептан, резатрептан, эрготамин или безрецептурные обезболивающие, например, ибупрофен. Чем раньше принять лекарство, тем оно эффективнее.
Когда идти к врачу
Следует обратиться к терапевту, если приступы беспокоят более пяти дней в месяц и не снимаются безрецептурными обезболивающими. Для профилактики приступов невролог может назначить бета-адреноблокаторы, антидепрессанты или противосудорожные препараты.
Нужно немедленно вызвать скорую помощь, если появились слабость в руке или с одной стороны лица, невнятная или обезображенная речь, внезапная сильная головная боль без известной причины, может быть признаком инсульта.
Высокая температура, ригидность шеи, спутанность сознания, судороги, двоение в глазах и сыпь – это симптомы менингита.