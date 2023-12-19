Что делать, если у вас началась мигрень

Мигрень – это сильная пульсирующая или жгучая головная боль. Кроме того, могут добавляться тошнота, слабость, дискомфорт от света и звуков. Это все примерно в сутки лишает человека способности заниматься любыми делами.

Признаки мигрени

Мигрень часто развивается по стадиям, их различают. Продромальная стадия начинается примерно за 24 часа до приступа. Характерны перепады настроения от депрессии к эйфории, тяга к пище, частые зевки и мочеиспускание.

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Аура. Яркие вспышки в глазах, радужные полосы, слепые пятна, мышечная слабость. Симптомы могут занять от 5 минут до часа.

Стадию головной боли или атаки. Пульсирующая боль чаще с одной стороны головы, сопровождающаяся тошнотой, рвотой или чувствительностью к яркому свету и громким звукам. Мигрень может длиться от 4 до 72 часов.

Постдромальная стадия. Головные боли и другие симптомы постепенно проходят. После мигрени человек чувствует себя истощенным, слабым и растерянным. Это может продолжаться до суток.

Как облегчить симптомы мигрени

От мигрени нет лекарства, но существуют способы, помогающие облегчить симптомы:

Полежать в тихой затемненной комнате с закрытыми глазами или поспать. Положить на лоб прохладную ткань или пакет со льдом. Опробовать технику релаксации. Пить воду, потому что обезвоживание может усиливать головную боль. Выпить препараты трептан, суматрептан, резатрептан, эрготамин или безрецептурные обезболивающие, например, ибупрофен. Чем раньше принять лекарство, тем оно эффективнее.

Когда идти к врачу

Следует обратиться к терапевту, если приступы беспокоят более пяти дней в месяц и не снимаются безрецептурными обезболивающими. Для профилактики приступов невролог может назначить бета-адреноблокаторы, антидепрессанты или противосудорожные препараты.

Нужно немедленно вызвать скорую помощь, если появились слабость в руке или с одной стороны лица, невнятная или обезображенная речь, внезапная сильная головная боль без известной причины, может быть признаком инсульта.

Высокая температура, ригидность шеи, спутанность сознания, судороги, двоение в глазах и сыпь – это симптомы менингита.