Що робити, якщо у вас почалася мігрень

Мігрень – це сильний пульсуючий або пекучий головний біль. Крім цього можуть додаватись нудота, слабкість, дискомфорт від світла та звуків. Це все приблизно на добу позбавляє людину здатності займатись будь-якими справами.

Ознаки мігрені

Мігрень часто розвивається за стадіями, їх розрізняють 4. Продромальна стадія починається приблизно за 24 години до нападу. Характерні перепади настрою від депресії до ейфорії, потяг до їжі, часті позіхання та сечовипускання.

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Аура. Яскраві спалахи в очах, райдужні смуги, сліпі плями, м'язова слабкість. Симптоми можуть тривати від 5 хвилин до години.

Стадію головного болю чи атаки. Пульсуючий біль частіше з одного боку голови, що супроводжується нудотою, блюванням або чутливістю до яскравого світла та гучних звуків. Мігрень може тривати від 4 до 72 години.

Постдромальна стадія. Головний біль та інші симптоми поступово минають. Після мігрені людина почувається виснаженою, слабкою і розгубленою. Це може тривати до доби.

Як полегшити симптоми мігрені

Від мігрені немає ліків, але існують способи, які допомагають полегшити симптоми:

Полежати в тихій затемненій кімнаті із заплющеними очима або поспати. Покласти на лоб прохолодну тканину або пакет з льодом. Спробувати техніку релаксації. Пити воду, бо зневоднення може посилювати головний біль. Випити препарати трептан, суматрептан, різатрептан, ерготамін або безрецептурні знеболювальні, наприклад, ібупрофен. Чим раніше прийняти ліки, тим вони ефективніші.

Коли йти до лікаря

Потрібно звернутися до терапевта, якщо напади турбують понад п'ять днів на місяць і не знімаються безрецептурними знеболювальними. Для профілактики нападів невролог може призначити бета-адреноблокатори, антидепресанти чи протисудомні препарати.

Потрібно негайно викликати швидку допомогу, якщо з'явилися слабкість у руці чи з одного боку обличчя, невиразна чи спотворена мова, раптовий сильний біль голови без відомої причини, може бути ознакою інсульту.

Висока температура, ригідність шиї, сплутаність свідомості, судоми, двоїння в очах та висипання – це симптоми менінгіту.