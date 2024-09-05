Как вести себя после вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка

Вакцинация - это не только эффективный метод защиты от различных инфекций, но и легкий способ поддержать привычный ритм жизни. После введения вакцины вам нужно будет короткое время находиться под наблюдением врачей в медицинском учреждении, но после этого вы сможете вернуться к своим обычным делам без значительных ограничений.

Чтобы процесс вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка был максимально комфортным, следуйте нескольким простым советам.

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Что можно делать после вакцинации

Можно принимать ванну или душ;

Разрешено заниматься легкими физическими упражнениями, например, пойти на прогулку.

Рекомендуемые действия после вакцинации:

Питайтесь здоровой пищей: употребляйте больше свежих фруктов и овощей и избегайте переработанных продуктов;

Пить достаточно воды является важным для поддержания гидратации. Норма воды в день составляет около 4% от вашей массы тела: для взрослого человека весом 70 килограммов это означает 2,8 – 3 литра воды в день;

Обеспечьте себе достаточно отдыха.

Что нельзя делать после вакцинации

Воздержитесь от алкоголя: это может спровоцировать симптомы, похожие на побочные эффекты вакцинации; Избегайте интенсивных физических нагрузок: возвращаться к активным тренировкам можно только через 48 часов; Не тереть и не чесать места укола, во избежание инфекции; Не наносить мази или спиртосодержащие препараты на место укола, поскольку это может спровоцировать раздражение.

Легкое повышение температуры и боль в месте укола являются нормальными реакциями. Если симптомы продолжаются более трех дней, обратитесь к врачу. Не пропускайте следующие дозы вакцины, ведь это может уменьшить ее эффективность.

Даже после комплексной вакцинации остается минимальный риск заболеть коклюшем или дифтерией, но вакцинированные люди переносят болезнь гораздо легче. Помните, что вакцинация – лучший способ профилактики этих заболеваний.