Як поводитись після вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правця

Вакцинація — це не лише ефективний метод захисту від різноманітних інфекцій, але й легкий спосіб підтримати звичний ритм життя. Після введення вакцини вам потрібно буде короткий час перебувати під спостереженням лікарів у медичному закладі, але після цього ви зможете повернутися до своїх звичайних справ без значних обмежень.

Щоб процес вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правця був максимально комфортним, слідуйте декільком простим порадам.

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Що можна робити після вакцинації

Можна приймати ванну або душ;

Дозволено займатися легкими фізичними вправами, наприклад, піти на прогулянку.

Рекомендовані дії після вакцинації:

Харчуйтеся здоровою їжею: вживайте більше свіжих фруктів та овочів і уникайте перероблених продуктів;

Пити достатньо води є важливим для підтримки гідратації. Норма води на день становить близько 4% від вашої маси тіла: для дорослої людини вагою 70 кілограмів це означає 2,8 – 3 літри води на день;

Забезпечте собі достатньо відпочинку.

Що не можна робити після вакцинації

Утримайтесь від алкоголю: це може спровокувати симптоми, схожі на побічні ефекти вакцинації; Уникайте інтенсивних фізичних навантажень: повертатися до активних тренувань можна лише через 48 годин; Не терти та не чухати місця уколу, щоб уникнути інфекції; Не наносити мазі чи спиртовмісні препарати на місце уколу, оскільки це може спровокувати подразнення.

Легке підвищення температури та біль у місці уколу є нормальними реакціями. Якщо симптоми тривають понад три дні, зверніться до лікаря. Не пропускайте наступні дози вакцини, адже це може зменшити її ефективність.

Навіть після комплексної вакцинації залишається мінімальний ризик захворіти на кашлюк чи дифтерію, але вакциновані люди переносять хворобу набагато легше. Пам’ятайте, що вакцинація – найкращий спосіб профілактики цих захворювань.