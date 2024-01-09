Кость застряла в горле: что делать, когда подавились

Не пытайтесь самостоятельно достать кость из горла пинцетом или протолкнуть ее хлебом. Если ощущение кости в горле не проходит, обратитесь к специалисту.

Покалывание, дискомфорт, кашель и боль в горле после того, как вы поели на ужин жареных карасей, свидетельствуют о том, что они решили отомстить. В интернете можно найти много советов о том, что делать, если в горле застряла рыбная кость. Самый полезный из них – не паникуйте.

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Что нельзя делать, когда кость застряла в горле

Другие советы звучат несколько сомнительно, так что мы решили разобраться, что делать можно, а что опасно. Начнём с того, что делать нельзя.

Есть хлеб или бананы. Это не поможет протолкнуть кость вместе с едой дальше по желудочно-кишечному тракту. Есть возможность, что наружная часть кости обломится, и тогда достать ее будет сложнее.

Пытаться самостоятельно достать кость пальцами или пинцетом. Если у вас никогда не было такого опыта, то тренироваться на себе в момент происшествия – не самая лучшая стратегия. Можно случайно вонзить кость еще глубже или сломать ее.

Пить слишком много воды, растительного масла или уксус. Все равно это не поможет, а уксусом можно еще и повредить слизистую пищевода.

Что делать, когда застряла кость

Единственное правильное решение – обратиться к лору. Для специалистов это рутинная манипуляция, которая не потребует много времени. А вот попытки самостоятельно извлечь кость из горла могут усложнить ситуацию.

Сначала врач осмотрит горло. В некоторых случаях понадобится ларингоскопия, осмотр с помощью специального зеркала. Если кость оказалась в горле и хорошо просматривается, врач удалит с помощью специального пинцета или щипцов.

Если же кость досталась гортанной части горла, врач использует гортанное зеркало и специальные щипцы. Это не очень приятно, потому врач может предложить местную анестезию.

Когда все будет позади, боли и перения в горле могут сохраняться еще несколько дней. В это время лучше выбирать мягкую еду. Кроме того, врач может предложить полоскать горло антисептиками и принимать антибактериальные препараты.

А само по себе меня?

Может быть. Иногда кость оставляет царапину на горле, но сама проходит дальше. В одном исследовании 2017 из 330 пациентов, которые пожаловались на ощущение кости в горле, у 80 ничего не обнаружили. Если дыхание не затруднено, можно немного подождать. Есть вероятность, что это просто царапина, и она скоро перестанет болеть.