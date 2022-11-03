Как действовать, если у близкого человека ПТСР
Источник:Минздрав Украины
из-за войны у многих украинцев разовьется посттравматическое стрессовое расстройство. Больше всего ему подвержены военные и ветераны.
Люди с ПТСР не знают, в какой момент, в каких обстоятельствах и в какой форме проявятся их симптомы. В большинстве случаев их запускают внутренние и внешние факторы, называемые триггерами.
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Внутренние триггеры – это то, что мы ощущаем внутри: мысли, эмоции и телесные ощущения (как в момент травматического события). Внешние триггеры – это ситуации, люди или места, напоминающие о травматическом событии, например, определенные слова, звуки, локации и т.д.
Ксения Возницына , директор Центра психического здоровья и реабилитации "Лесная поляна" Минздрава Украины рассказала, что нужно знать, как себя вести, чтобы не повредить человеку с ПТСР и уменьшить количество потенциальных триггеров.
Как уменьшить риски влияния триггеров
- Ограничивайте пребывание в местах скопления людей без надобности.
- Избегайте резких звуков, которые могут напоминать травмы (музыкальные игрушки, рингтоны и т.д.).
- Не создавайте ситуаций, в которых возможно возникновение триггеров.
- Не создавайте громкие звуки.
- Сведите к минимуму неожиданности.
- Не прикасайтесь к телу человека и не обнимайте его без разрешения.
Чего не стоит делать, если у человека ПТСР
- Просить рассказать о травматическом опыте. Людям с ПТСР может быть сложно говорить, к тому же это может повлечь за собой ретравматизацию.
- Обесценивать пережитый опыт.
- Героизировать.
- Требовать (или просить) чтобы человек овладел собой – это не в пределах его возможностей.
- Обвинять и упрекать ее в том, как именно она может реагировать и проявляет эмоции.
- Поддерживать избегание имеющихся психологических и физических симптомов.
- Говорите, что вы знаете и понимаете, что она чувствует.
- Говорить, что ей удалось выжить – люди, пережившие травматические события, часто не чувствуют себя счастливыми.
- Говорить, что пора прекратить себя вести, как на войне.
- Говорить, что время лечит.
- Резко менять планы.
Как поддержать человека с ПТСР
- Позаботьтесь о ее базовых потребностях: приготовьте поесть, возьмите на себя другие бытовые дела.
- Помогите найти контакты специалистов, организаций и групп поддержки.
- Предлагайте поддержку и тепло. Будьте взвешенными, бережными, осторожными.
- Не обесценивайте и не будьте слишком требовательными.
- Когда человек решится говорить, может случиться, что он захочет говорить о травматическом событии снова и снова. Дайте возможность поговорить столько раз, сколько ему нужно.
- Делайте вместе обычные рутинные дела.
- Говорите о будущем и стройте общие планы. Это может помочь противостоять распространенному мнению людей с ПТСР, что их будущее обречено.
- Избегайте наркотиков, алкоголя и курения на дому и в вашем окружении.
- Если состояние человека очень тяжелое не оставляйте его в одиночестве.