Как действовать, если у близкого человека ПТСР

3 ноября 2022 , 19:39
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Источник:

Минздрав Украины

из-за войны у многих украинцев разовьется посттравматическое стрессовое расстройство. Больше всего ему подвержены военные и ветераны.

Люди с ПТСР не знают, в какой момент, в каких обстоятельствах и в какой форме проявятся их симптомы. В большинстве случаев их запускают внутренние и внешние факторы, называемые триггерами.

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Внутренние триггеры – это то, что мы ощущаем внутри: мысли, эмоции и телесные ощущения (как в момент травматического события). Внешние триггеры – это ситуации, люди или места, напоминающие о травматическом событии, например, определенные слова, звуки, локации и т.д.

Ксения Возницына , директор Центра психического здоровья и реабилитации "Лесная поляна" Минздрава Украины рассказала, что нужно знать, как себя вести, чтобы не повредить человеку с ПТСР и уменьшить количество потенциальных триггеров.

Как уменьшить риски влияния триггеров

  • Ограничивайте пребывание в местах скопления людей без надобности.
  • Избегайте резких звуков, которые могут напоминать травмы (музыкальные игрушки, рингтоны и т.д.).
  • Не создавайте ситуаций, в которых возможно возникновение триггеров.
  • Не создавайте громкие звуки.
  • Сведите к минимуму неожиданности.
  • Не прикасайтесь к телу человека и не обнимайте его без разрешения.

Чего не стоит делать, если у человека ПТСР

  • Просить рассказать о травматическом опыте. Людям с ПТСР может быть сложно говорить, к тому же это может повлечь за собой ретравматизацию.
  • Обесценивать пережитый опыт.
  • Героизировать.
  • Требовать (или просить) чтобы человек овладел собой – это не в пределах его возможностей.
  • Обвинять и упрекать ее в том, как именно она может реагировать и проявляет эмоции.
  • Поддерживать избегание имеющихся психологических и физических симптомов.
  • Говорите, что вы знаете и понимаете, что она чувствует.
  • Говорить, что ей удалось выжить – люди, пережившие травматические события, часто не чувствуют себя счастливыми.
  • Говорить, что пора прекратить себя вести, как на войне.
  • Говорить, что время лечит.
  • Резко менять планы.

Как поддержать человека с ПТСР

  • Позаботьтесь о ее базовых потребностях: приготовьте поесть, возьмите на себя другие бытовые дела.
  • Помогите найти контакты специалистов, организаций и групп поддержки.
  • Предлагайте поддержку и тепло. Будьте взвешенными, бережными, осторожными.
  • Не обесценивайте и не будьте слишком требовательными.
  • Когда человек решится говорить, может случиться, что он захочет говорить о травматическом событии снова и снова. Дайте возможность поговорить столько раз, сколько ему нужно.
  • Делайте вместе обычные рутинные дела.
  • Говорите о будущем и стройте общие планы. Это может помочь противостоять распространенному мнению людей с ПТСР, что их будущее обречено.
  • Избегайте наркотиков, алкоголя и курения на дому и в вашем окружении.
  • Если состояние человека очень тяжелое не оставляйте его в одиночестве.

Автор: Олександр Бевза