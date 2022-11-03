Как действовать, если у близкого человека ПТСР

из-за войны у многих украинцев разовьется посттравматическое стрессовое расстройство. Больше всего ему подвержены военные и ветераны.

Люди с ПТСР не знают, в какой момент, в каких обстоятельствах и в какой форме проявятся их симптомы. В большинстве случаев их запускают внутренние и внешние факторы, называемые триггерами.

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Внутренние триггеры – это то, что мы ощущаем внутри: мысли, эмоции и телесные ощущения (как в момент травматического события). Внешние триггеры – это ситуации, люди или места, напоминающие о травматическом событии, например, определенные слова, звуки, локации и т.д.

Ксения Возницына , директор Центра психического здоровья и реабилитации "Лесная поляна" Минздрава Украины рассказала, что нужно знать, как себя вести, чтобы не повредить человеку с ПТСР и уменьшить количество потенциальных триггеров.

Как уменьшить риски влияния триггеров

Ограничивайте пребывание в местах скопления людей без надобности.

Избегайте резких звуков, которые могут напоминать травмы (музыкальные игрушки, рингтоны и т.д.).

Не создавайте ситуаций, в которых возможно возникновение триггеров.

Не создавайте громкие звуки.

Сведите к минимуму неожиданности.

Не прикасайтесь к телу человека и не обнимайте его без разрешения.

Чего не стоит делать, если у человека ПТСР

Просить рассказать о травматическом опыте. Людям с ПТСР может быть сложно говорить, к тому же это может повлечь за собой ретравматизацию.

Обесценивать пережитый опыт.

Героизировать.

Требовать (или просить) чтобы человек овладел собой – это не в пределах его возможностей.

Обвинять и упрекать ее в том, как именно она может реагировать и проявляет эмоции.

Поддерживать избегание имеющихся психологических и физических симптомов.

Говорите, что вы знаете и понимаете, что она чувствует.

Говорить, что ей удалось выжить – люди, пережившие травматические события, часто не чувствуют себя счастливыми.

Говорить, что пора прекратить себя вести, как на войне.

Говорить, что время лечит.

Резко менять планы.

Как поддержать человека с ПТСР