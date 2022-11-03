Як діяти, якщо в близької людини ПТСР

Через війну в багатьох українців розвинеться посттравматичний стресовий розлад. Найбільше до нього схильні військові та ветерани.

Люди з ПТСР не знають, в який момент, за яких обставин і в якій формі проявляться їхні симптоми. У більшості випадків їх запускають внутрішні і зовнішні чинники, які називають тригерами.

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Внутрішні тригери – це те, що ми відчуваємо всередині: думки, емоції та тілесні відчуття (як в момент травматичної події). Зовнішні тригери – це ситуації, люди або місця, які нагадують про травматичну подію, до прикладу, певні слова, звуки, локації тощо.

Ксенія Возніцина, директорка Центру психічного здоров’я й реабілітації "Лісова поляна" МОЗ України розповіла, що потрібно знати, як поводитись, щоб не зашкодити людині з ПТСР та зменшити кількість потенційних тригерів.

Як зменшити ризики впливу тригерів

Обмежуйте перебування в місцях скупчення людей без потреби.

Уникайте різких звуків, які можуть нагадувати травматичну подію (музичні іграшки, рінгтони тощо).

Не створюйте ситуацій, в яких можливе виникнення тригерів.

Не створюйте гучних звуків.

Зведіть до мінімуму несподіванки.

Не торкайтеся тіла людини і не обіймайте її без дозволу.

Чого не варто робити, якщо у людини ПТСР

Просити розповісти про травматичний досвід. Людям із ПТСР може бути складно говорити, до того ж, це може спричинити ретравматизацію.

Знецінювати пережитий досвід.

Героїзувати.

Вимагати (або просити) щоби людина опанувала себе – це не в межах її можливостей.

Звинувачувати і дорікати їй через те, як саме вона може реагує та проявляє емоції.

Підтримувати уникання наявних психологічних та фізичних симптомів.

Говорити, що ви знаєте і розумієте, що вона відчуває.

Говорити, що їй пощастило вижити – люди, які пережили травматичні події, часто не почуваються щасливими.

Говорити, що пора припинити поводитися, як на війні.

Говорити, що час лікує.

Різко змінювати плани.

Як підтримати людину з ПТСР