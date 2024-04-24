Мигрень - сбой в функционировании мозга. У людей, страдающих мигренью, наблюдается высокая активность нейронов коры головного мозга и тригемино-васкулярной системы. Это делает их более уязвимыми для различных факторов, включая алкоголь, недосыпание или переутомление, дегидратацию, эмоциональные стрессы и изменения в менструальном цикле.

Как возникает мигрень

У людей, страдающих мигренью, есть наследственная предрасположенность к повышенной нейрональной активности. Во время мигрени тригемино-васкулярная система становится активизированной, что приводит к всплеску воспалительных белков, в частности кальцитонин-ген-связанного пептида (CGRP).

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Это высвобождение белков вызывает воспаление и расширение сосудов в мозге, активируя рецепторы боли. В результате болевые сигналы достигают мозга, вызывая чувство пульсирующей головной боли.

Как ощущается мигрень

Боль во время мигрени имеет пульсирующий характер или может ощущаться как давление, с некоторыми всплесками. Она усиливается во время физической активности такими как бег или подъем по лестнице, и часто сопровождается тошнотой или рвотой.

Во время сильного приступа мигрени пациенты стараются избегать шумных мест и хотят уединиться в темном прохладном месте, ограничивая контакт с другими людьми. Около 53% людей с мигренью предпочитают постельный режим во время приступа.

Головная боль при мигрени без лечения или при использовании неэффективных обезболивающих длится не менее 4 часов и часто может длиться до 72 часов, то есть до трех суток.

Мигрень может стать серьезной проблемой, которая ухудшает самочувствие, снижает работоспособность и усложняет взаимоотношения с близкими. Распространенность мигрени достигает 6% у мужчин и 15 – 18% у женщин. Примерно 70% пациентов сообщают о наличии мигрени у членов семьи. Если мигренью страдает мать, риск развития заболевания у ребенка составляет 72%, если отец – 20%, если оба родителя – около 90%.

Существуют разные формы мигрени. Если приступ начинается сразу с головной боли, такую форму называют мигрень без ауры. Меньшинство людей страдают от другого вида мигрени – мигрени с аурой. Эта форма мигрени предполагает различные зрительные нарушения, онемение или расстройства речи, которые возникают пере головной болью. Это встречается примерно у 20% людей, страдающих мигренью.

Механизм мигрени с аурой

Мигренозная аура является серией зрительных и других симптомов, вызванных волной электрической активности, проходящей через различные области мозга. Эта волна начинается в зрительной коре в задней части мозга и может двигаться к передней части мозга, вызывая различные симптомы, в зависимости от вовлеченных областей.

Например, активация зрительной коры может приводить к появлению мерцающих зигзагов, туман или потере зрения. Если активируется зона, ответственная за пространственное восприятие, может возникнуть синдром Алисы в Стране чудес, вызывающий искажение пространственного восприятия.