Мігрень – збій у функціонуванні мозку. У людей, які страждають на мігрень, спостерігається висока активність нейронів кори головного мозку і тригеміно-васкулярної системи. Це робить їх більш вразливими для різних факторів, включаючи алкоголь, недосипання або перевтому, дегідратацію, емоційні стреси та зміни в менструальному циклі.

Як виникає мігрень

У людей, які страждають на мігрень, є спадкова схильність до підвищеної нейрональної активності. Під час мігрені тригеміно-васкулярна система стає активізованою, що призводить до сплеску запальних білків, зокрема кальцитонін-ген-зв'язаного пептиду (CGRP).

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Це вивільнення білків викликає запалення та розширення судин у мозку, активуючи рецептори болю. В результаті больові сигнали досягають мозку, викликаючи почуття пульсуючого головного болю.

Як відчувається мігрень

Біль під час мігрені має пульсуючий характер або може відчуватися як тиск, з деякими сплесками. Він посилюється під час фізичної активності такими як біг або підйом сходами, і часто супроводжується нудотою або блюванням.

Під час сильного нападу мігрені пацієнти намагаються уникати гучних місць і хочуть усамітнитися в темному прохолодному місці, обмежуючи контакт з іншими людьми. Близько 53% людей з мігренню надають перевагу постільному режиму під час нападу.

Головний біль при мігрені без лікування або при використанні неефективних знеболювальних триває щонайменше 4 години та часто може тривати до 72 годин, тобто до трьох діб.

Мігрень може стати серйозною проблемою, яка погіршує самопочуття, знижує працездатність та ускладнює взаємини із близькими. Поширеність мігрені досягає 6% у чоловіків та 15 – 18% у жінок. Приблизно 70% пацієнтів повідомляють про наявність мігрені у членів сім'ї. Якщо на мігрень страждає мати, ризик розвитку захворювання у дитини становить 72%, якщо батько – 20%, якщо обоє батьків – близько 90%.

Існують різні форми мігрені. Якщо напад починається відразу з головного болю, таку форму називають мігрень без аури. Меншість людей страждають від іншого виду мігрені – мігрені з аурою. Ця форма мігрені передбачає різні зорові порушення, оніміння або розлади мови, які виникають пере головним болем. Це зустрічається приблизно у 20% людей, які страждають на мігрень.

Механізм мігрені з аурою

Мігренозна аура є серією зорових та інших симптомів, викликаних хвилею електричної активності, що проходить через різні області мозку. Ця хвиля починається в зоровій корі в задній частині мозку і може рухатися до передньої частини мозку, викликаючи різні симптоми, залежно від залучених областей.

Наприклад, активація зорової кори може призводити до появи мерехтливих зигзагів, туман або втрати зору. Якщо активується зона, відповідальна за просторове сприйняття, може виникнути синдром Аліси в Країні чудес, що викликає спотворення просторового сприйняття.