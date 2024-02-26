Потребление белка в избыточном количестве приводит к сердечно-сосудистым болезням: какая норма

Белок действительно важен в рационе каждого здорового человека. Он обеспечивает рост и поддержание мышечной массы, а также играет важную роль в нашем метаболизме. Но избыток белка может быть вредным.

Ученые обнаружили, что употребление слишком большого количества аминокислоты – лейцина, может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Начнем сначала с пользы белка. Как мы уже сказали выше, белок – это аминокислоты, которые являются буквально строительными блоками организма. Прием достаточного количества белка помогает восстанавливать и укреплять мышечные ткани. Особенно это актуально для спортсменов и просто людей, которые регулярно занимаются физической активностью.

Кроме того, белок играет важную роль в поддержке иммунной системы, переносе питательных веществ, а также в синтезе гормонов и ферментов.

Избыток белка вредит сердцу

Рекомендуется потреблять достаточное количество белка, которое содержится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, бобовых, орехах и семенах.

Сейчас же исследователи обнаружили, что в случае, если в организм попадает слишком много аминокислот, это может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Диеты с высоким содержанием белка активируют молекулярный процесс под названием mTOR", – говорится в исследовании.

Отмечают, что почти все аминокислоты увеличиваются в кровотоке после приема белка, но именно лейцин активирует mTOR и те сигнальные пути в иммунных клетках, которые являются ключевым двигателем атеросклероза.

Сколько белка нужно

Ученые исследовали влияние на сердечно-сосудистую систему различных доз белка, чтобы получить приблизительный уровень, который необходим для активации наших иммунных клеток.

В то же время различные источники белка имеют разную концентрацию лейцина. В частности, протеиновые добавки, порошки имеют большее содержание лейцина, а вот в цельном мясе разница в содержании лейцина по сравнению с растительным белком не очень значительна.

Важно также и то, как эти белки перевариваются, а также путь попадания лейцина в кровоток.

Главный вывод исследования - потреблять больше белка в своем рационе наугад не является универсальным рецептом для всех. И первые чем потреблять белок дополнительно в виде добавок, вроде протеиновые коктейли, батончики – стоит внимательно изучить свой рацион и определить, действительно ли вы не добираете суточную норму белка, а еще лучше – посоветуйтесь со своим врачом.