Споживання білка у надмірній кількості призводить до серцево-судинних хвороб: яка норма

Білок дійсно важливий у раціоні кожної здорової людини. Він забезпечує ріст та підтримку м'язової маси, а також має важливу роль у нашому метаболізмі. Та надлишок білку може бути шкідливим.

Учені виявили, що вживання занадто великої кількості амінокислоти – лейцину, може збільшити ризик серцево-судинних захворювань.

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Почнемо спершу з користі білка. Як ми уже сказали вище, білок – це амінокислоти, які є буквально будівельними блоками організму. Прийом достатньої кількості білка допомагає відновлювати та зміцнювати м'язові тканини. Особливо це актуально для спортсменів та просто людей, які регулярно займаються фізичною активністю.

Крім того, білок відіграє важливу роль у підтримці імунної системи, перенесені поживних речовин, а також у синтезі гормонів та ферментів.

Надлишок білка шкодить серцю

Рекомендується споживати достатню кількість білка, яке міститься у м'ясі, рибі, яйцях, молочних продуктах, бобових, горіхах та насінні.

Наразі ж дослідники виявили, що у випадку, якщо в організм потрапляє занадто багато амінокислот, це може збільшити ризик серцево-судинних захворювань.

"Дієти з високим вмістом білка активують молекулярний процес під назвою mTOR", – ідеться у дослідженні.

Зазначають, що майже усі амінокислоти збільшуються у кровотоці після прийому білка, але саме лейцин активує mTOR і ті сигнальні шляхи в імунних клітинах, які є ключовим рушієм атеросклерозу.

Скільки білка потрібно

Вчені дослідили вплив на серцево-судинну систему різніих доз білка, щоб отримати приблизний рівень, який необхідний для активації наших імунних клітин.

Водночас різні джерела білка мають різну концентрацією лейцину. Зокрема, протеїнові добавки, порошки мають більший вміст лейцину, а ось в цільному м'ясі різниця у вмісті лейцину порівнюючи з рослинним білком не дуже значна.

Важливо також і те, як ці білки перетравлюються, а також шлях потраплчння лейцину в кровотік.

Головний висновок дослідження — споживати більше білка у своєму раціоні навмання не є універсальним рецептом для усіх. І перші ніж споживати білок додатково у вигляді добавок, як от протеїнові коктейлі, батончики – варто уважно вивчити свій раціоні і визначити, чи дійсно ви не добираєте добову норму білка, а ще краще – порадьтесь зі своїм лікарем.