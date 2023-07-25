Россияне снова врут: работница ОБСЕ рассказала о черной трансплантологии в Украине

На этой неделе российские ресурсы активно распространяли фейки на одну из любимых пропагандистских тем – деятельность так называемых "черных трансплантологов" в Украине. Они ссылались на слова Веры Вайиман, которая выдавала себя наблюдательницей миссии ОБСЕ.

Российские медиа еще раз распространяют ложные заявления о так называемой "черной трансплантологии" в Украине. Чтобы придать большую легитимность своим словам, пропагандисты привлекают "международных экспертов".

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В частности, бывшая "наблюдательница" гуманитарно-мониторинговой миссии ООН Вера Вайиман рассказала, что она в составе ОБСЕ с 2019 по 2021 годы собирала информацию о деятельности "подпольных лабораторий". По ее словам, украинские командиры убивали детей и продавали их органы в ЕС под прикрытием "вывоза зерна".

Скриншот сообщения

Поиск "наблюдатели"

ОБСЕ - организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Специальная мониторинговая комиссия начала работу в Украине 21 марта 2014 г. и завершила деятельность 31 марта 2022 года. Впрочем, мы не нашли ни одного упоминания о "наблюдательнице" Вере Вайиман на сайте ОБСЕ в архивном разделе ежедневных отчетов или в графе о координаторов миссии в Украине, а также на страницах организации в социальных сетях.

С помощью сервиса PimEyes, осуществляющий поиск людей в сети и обратного поиска в запрещенной сети в Украине Yandex Images мы нашли женщину из этого интервью. Сейчас Вера имеет фамилия Никулина, тогда как Вайиман – это девичья фамилия.

Чем на самом деле занимается женщина

В 2013 году российские СМИ отмечали, что Никулина работала главой молодежной палаты при Думе в русском городе Владивосток. Уже в 2019 году пропагандисты пишут о визите Никулиной как члена Приморского краевого отделения российской организации "Боевое братство" во временно оккупированный Крым и Донецк. Также медиа пишут, что в том же году Вера Никулина вошла в состав группы ОБСЕ по образованию в зонах конфликтов и активных военных действий. Однако нет никакой информации, что Никулина тоже была наблюдательницей ОБСЕ.

К тому же в своем предыдущем интервью изданию PrimaMedia в 2019 году женщина ни разу не упоминала о работе вроде бы "наблюдателем" от миссии ОБСЕ. А уже в июле 2022 года Вайиман распространяла типичные кремлевские нарративы о так называемом "фашизме" в Украине и "торговле органами". На личной странице женщины в сети "ВКонтакте" можно увидеть несколько постов в поддержку российского агрессора.



Фото со страницы Веры Никулиной (Вайиман) во "Вконтакте" с российскими наградами, 13 августа 2022 года



Пост Вайиман в поддержку российской агрессии в Украине, 14 августа 2022 года

Пропагандистские видео и информация о так называемой "черной трансплантологии" не выдерживают никакой критики. Авторы проекта Европейской службы внешнеполитической деятельности EUvsDisinfo подчеркивают, что информация россиян о торговле людьми основывается только на предположениях. Нет никаких доказательств или свидетельств, доказывающих информацию россиян.

В основном Россия обвиняет Украину в том, что делает сама. К примеру, у отчете США о торговле людьми за 2023 год отмечают, что РФ не прилагает значительных усилий по борьбе с торговлей людьми. Кроме того, Россию отнесли к 3 уровню стран, не выполняющих минимальные требования США по противодействию торговле людьми, к ним могут применяться санкции. Украина же в этом списке занимает 2 уровень, то есть правительство страны не полностью отвечает стандартам для ликвидации форм торговли людьми, но прилагает значительные усилия.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО "Делойт Консалтинг" в рамках контракта №72012118C00001.

Авторы: Елизавета Ткаченко, Анастасия Бродовск