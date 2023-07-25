Росіяни знову брешуть: працівниця ОБСЄ розповіла про чорну трансплантологію в Україні

Цього тижня російські ресурси активно поширювали фейки на одну з улюблених пропагандистських тем – діяльність так званих "чорних трансплантологів" в Україні. Вони посилались на слова Віри Вайіман, яка видавала себе за спостерігачку місії ОБСЄ.

Російські медіа вкотре поширюють неправдиві заяви про так звану "чорну трансплантологію" в Україні. Аби надати більшої легітимності своїм словам, пропагандисти залучають "міжнародних експертів".

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Зокрема колишня "спостерігачка" гуманітарно-моніторингової місії ООН Віра Вайіман розповіла, нібито вона у складі ОБСЄ з 2019 по 2021 роки збирала інформацію про діяльність "підпільних лабораторій". За її словами, українські командири вбивали дітей та продавали їхні органи до ЄС під прикриттям "вивозу зерна".

Скриншот допису

Пошук "спостерігачки"

ОБСЄ — організація з безпеки та співробітництва в Європі. Спеціальна моніторингова комісія почала роботу в Україні 21 березня 2014 року та завершила діяльність 31 березня 2022 року. Утім, ми не знайшли жодної згадки про "спостерігачку" Віру Вайіман на сайті ОБСЄ в архівному розділі щоденних звітів чи в графі про координаторів місії в Україні, а також на сторінках організації у соціальних мережах.

За допомогою сервісу PimEyes, що здійснює пошук людей у мережі, та зворотного пошуку в забороненій мережі в Україні Yandex Images ми знайшли жінку з цього інтерв’ю. Зараз Віра має прізвище Нікуліна, тоді як Вайіман — це дівоче прізвище.

Чим насправді займається жінка

У 2013 році російські ЗМІ зазначали, що Нікуліна працювала головою молодіжної палати при Думі в російському місті Владивосток. Уже у 2019 році пропагандисти пишуть про візит Нікуліної як членкині Приморського крайового відділення російської організації "Бойове братство" в тимчасово окупований Крим та Донецьк. Також медіа пишуть, що того ж року Віра Нікуліна увійшла до складу групи ОБСЄ з питань освіти в зонах конфліктів і активних військових дій. Проте немає жодної інформації, що Нікуліна також була спостерігачкою від ОБСЄ.

До того ж у своєму попередньому інтерв’ю виданню PrimaMedia у 2019 році жінка жодного разу не згадувала про роботу начебто "спостерігачем" від місії ОБСЄ. Натомість вже у липні 2022 року Вайіман поширювала типові кремлівські наративи про так званий "фашизм" в Україні та "торгівлю органами". На особистій сторінці жінки в мережі "Вконтакте" можна побачити кілька постів на підтримку російського агресора.



Фото зі сторінки Віри Нікуліної (Вайіман) у "Вконтакте" із російськими нагородами, 13 серпня 2022 року



Пост Вайіман на підтримку російської агресії в Україні, 14 серпня 2022 року

Пропагандистські відео та інформація про так звану "чорну трансплантологію" не витримує жодної критики. Автори проєкту Європейської служби зовнішньополітичної діяльності EUvsDisinfo наголошують, що інформація росіян щодо торгівлі людьми грунтується лише на припущеннях. Немає жодних доказів чи свідчень, які б доводили інформацію росіян.

Здебільшого Росія звинувачує Україну в тому, що робить сама. До прикладу, у звіті США про торгівлю людьми за 2023 рік зазначають, що РФ не докладає значних зусиль до боротьби із торгівлею людьми. Окрім того, Росію віднесли до 3 рівня країн, які не виконують мінімальні вимоги США із протидії торгівлі людьми, до них можуть застосовуватися санкції. Україна ж у цьому списку займає 2 рівень, тобто уряд країни не повністю відповідає стандартам для ліквідації форм торгівлі людьми, але докладає значних зусиль.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг" в рамках контракту №72012118C00001.

Автори: Єлизавета Ткаченко, Анастасія Бродовськ