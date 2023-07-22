Насколько полезен квас и кому его нельзя пить

Квас получают через природное брожение хлеба – пшеничного, ржаного или ячменного. Есть две основные технологии изготовления кваса, при которых в качестве сырья используют черствый хлеб на закваске или солод.

Как производят квас

В домашнем квасе чаще используют черный или ржаной хлеб, обычно сушеный, запеченный в виде гренок или жареный с добавлением сахара, фруктов, например яблок или изюма, добавляют еще дрожжи и закваску.

Также на тему Какие напитки лучше всего пить в жару

В промышленных масштабах квас производят с использованием заквасок, а конечный продукт часто пастеризуют и добавляют консерванты.

Польза кваса

Квас богат микробиотой – микроорганизмами, состоящими из жизнеспособных дрожжей и молочнокислых бактерий. Он содержит углеводы, белки и аминокислоты, молочную и уксусную кислоту, этанол 1% или менее, минералы и витамины, получаемые из сырья или в результате метаболической активности микробов. Состав заводского кваса может отличаться в зависимости от производителя.

Кому нельзя пить квас

Квас можно пить людям всех возрастов, поскольку он содержит только следы алкоголя. Однако в домашнем квасе почти вдвое больше пищевых волокон и втрое более низкое содержание сахаров по сравнению с заводскими квасами. Поэтому если вам нравится пить квас, лучше делать его дома.