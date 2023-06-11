Может ли растительное мясо заменить традиционное

Растительные заменители мясных продуктов становятся все более популярными. Предполагается, что сектор экономики, связанный с их изготовлением и продажей, к 2026 г. вырастет до 30 миллиардов долларов в год по сравнению с 11 миллиардами в 2019 году.

Рост рынка мяса, по прогнозам, будет гораздо скромнее. Распространенность растительных заменителей мяса поднимает вопрос об их питательной ценности и насколько полноценной альтернативой мясу они являются.

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Новое исследование питания

Для нового исследования ученые из Дюкского университета сравнили 18 проб котлет из растительных заменителей мяса и 18 котлет из мяса (говядины травяного откорма). На этикетке продукта из растительных заменителей был отмечен состав из 13 веществ – белков, жиров и витаминов, которые есть в мясе. Авторы научной работы, прежде всего, интересовались характеристиками компонентов, которые на этикетку не попали.

Ученые анализировали состав котлет после приготовления. Они определили концентрацию 190 питательных веществ в них. Содержание 171 вещества в продуктах из мяса и его заменителей существенно отличалось. 22 из них содержались только в мясных продуктах, а 31 – только в растительных.

Растительное мясо не может заменить традиционное

Важно, чтобы потребители понимали, что эти продукты нельзя рассматривать как взаимозаменяемые в питательном отношении. Нельзя сказать, что одни из них лучше других,

– сообщил Стефан ван Уиллет, соавтор исследования.

Среди веществ, находящихся в большем количестве в мясе, были креатин, спермин, глюкозамин, ансерин, докозагексаеновая кислота (омега-3 кислота) и некоторые другие. Ученые указали, что у этих соединений "имеется потенциально важная физиологическая, противовоспалительная и иммуномодулирующая роли".

"Эти нутриенты важны для нашего мозга и других органов, включая мышцы. Но очевидно, что некоторые люди подражают веганской диете и могут быть здоровы", – прокомментировал ван Виллет.

Котлеты из заменителей мяса были богаты фитостеролами и фенолами. Известно, что эти вещества могут способствовать снижению уровня холестерина в крови, облегчать воспаление, а также обладают антиоксидантной активностью. Авторы исследования отмечают, что животные и растительные продукты хорошо дополняют друг друга, поскольку дают человеку разные питательные вещества.